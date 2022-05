Ventajas y desventajas del uso de la copa menstrual

Antes las mujeres usaban paños de tela durante los días del periodo menstrual, después la industria lanzó las toallas y tampones desechables, que durante años fueron la opción más común entre las mujeres.

Sin embargo, en los últimos años el uso de la copa menstrual va en aumento, gracias a que muchas mujeres incluso han mencionado que le ha ayudado a reconciliarse con su periodo.

Maritza Soriano mencionó que desde que utiliza la copa menstrual, la relación que tiene con su ciclo menstrual ha mejorado, pues se siente mucho más cómoda y con autonomía.

“Desde que uso la copa, mi relación con mi menstruación cambió totalmente, ahora me siento más cómoda, si quiero salir a nada con mis amigos y estoy en mis días no pasa nada, nado o hago ejercicio sin temor a que se me mueva la toalla. Incluso mis dolores por cólicos disminuyeron, conozco más mi cuerpo y me di cuenta que la sangre no huele mal, solo es sangre”, expresó Maritza.