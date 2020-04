Vende globos desde hace 53 años, el covid-19 no lo detiene

Veracruz, Ver. - Caminando en el parque Ciriaco Vázquez está Joaquín, el ramillete de globos de colores revelan el oficio que lleva ejerciendo desde hace 53 años y que ni el covid-19 hace que deje.

Empezó a los 12 años de edad y encontró en ese empleo una manera honrada de ganarse la vida; hace 40 años –cuenta- este oficio todavía dejaba para vivir bien y tener un ingreso modesto que cubría sus necesidades básicas.

Pero ahora, este trabajo se convirtió en uno de tantos que tiene que realizar para llevar el sustento del día a su familia, principalmente a su esposa quien depende de él, pues sus hijos ya son mayores de edad.

Pese a que sus ventas han caído casi 70 por ciento, su optimismo no lo pierde, ya que asegura que la epidemia vino a sensibilizar a las personas, dice que muchas de ellas se acercan para regalarle comida o algún apoyo económico para que pueda sobrevivir estos días de contingencia.

Eso lo agradece pues sabe que como él hay cientos de personas que necesitan apoyo, pero Joaquín no está atenido a la ayuda que le puedan dar las personas pues sabe que es esporádica.

Como un acto de agradecimiento al oficio de globero que le dio sus más gratos recuerdos, sale a recorrer parques y calles solamente los fines de semana, mientras que los otros días realiza diferentes trabajos como jardinería, teje asientos y albañilería.

"El globo lo saco a vender porque me siento bien, aunque no venda, me siento agradecido con lo que me dio para vivir", relató Joaquín.

El parque se encuentra en completa calma, el único ruido que se escucha entre el sonido de los carros es el cantar de las aves, la escuela Francisco Javier Clavijero está vacía, la ausencia de los niños se nota pues con ella vinieron la baja en las ventas.

Don Joaquín no trae cubrebocas, ni guantes para protegerse del coronavirus, él no lo considera necesario. "Cuando nos toca, nos toca", responde seguro.

Desde las ocho de la mañana empieza su labor, sale de su casa que está en El Tejar, municipio de Medellín, él no tiene hora fija para detener actividades, todo va dependiendo de lo que venda es como decide si parar o continuar recorriendo las calles.

"Yo pienso que el 70 por ciento de la población no tiene para sobrevivir 40 días encerrados, aunque coma arroz y frijoles, tendrá un 30 por ciento, pero el resto tiene que salir a fuerza", dijo.

Joaquín habla de porcentajes, aunque no sea economista sus cifras no están muy alejadas de la realidad ya que según el portal México ¿cómo vamos? en el cuarto trimestre del 2019, 60.8 por ciento de la población trabajaba en el sector informal.

Mientras que el 49. 7 por ciento de estas personas no podían adquirir con sus ingresos la canasta alimentaria básica.

ygr