Vázquez Barajas, consejero que abanderó a comunidad LGBT en OPLE

Lo pensé muchos años, quizá era obvio, ahora que lo he dicho, soy #Gay, me siento liberado, me siento más tranquilo. Finalmente soy parte de una minoría, la comunidad #LBGTQ. Agradezco a mis amig@s y compañeros toda su enseñanza en todos estos años. Abrazo fraterno. #Veracruz pic.twitter.com/xDJQIgQw2H