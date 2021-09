Varados por 11 horas: profesora narra accidente de Emiliano Zapata

XALAPA, VER.- Rocío pasó la noche en vela con su familia aguardando la liberación de la carretera Xalapa-Cardel tras el accidente entre 2 tráileres. Algunos como ella se recostaron sobre la carretera, otros intentaron dormir en sus vehículos, en total fueron casi 11 horas de espera y por eso sostiene que las autoridades no actuaron con prontitud y pudieron solucionar el atascamiento si se hubiesen coordinado.

Ella es profesora y explica que tuvo que faltar a su segundo día de labores en un plantel de Xalapa, tras el regreso a clases presenciales del lunes. Pudo explicarle a su superior lo que sucedió y que no podría atender a sus alumnos.

"No fui a trabajar, realmente llegué a casa a las 10 de la mañana, pasé 12 horas estancada ahí y realmente la mayoría durmió en los coches, el calor estaba intenso y pues no pudimos llegar a trabajar.

"En mi caso de mi familia éramos 4 y todos se quedaron sin batería; yo lo puse en modo ahorrador y hasta las 05 de la mañana todavía tuve batería, pero igual comentaba a mi jefa que avisara a los padres de familia por el regreso a clases. Fue el segundo día de clases y que no esté la maestra era algo que a mí me causaba revuelo, pero ya no me comuniqué con ella hasta que llegué a casa a las 11 de la mañana y le pregunté qué hacía. Me dijo que me quedara tranquila, porque ella atendió a mi grupo", relata.

De acuerdo con Rocío el accidente ocurrió aproximadamente a las 10:30 de la noche y ella y su familia se quedaron 500 metros.

"Relativamente bomberos llegaron hasta las 3 de la mañana. Mientras pues no había por parte de la autoridad nada de que se diera el paso por un carril ni para librar el percance y realmente fue poco el apoyo de la autoridad".

Relató que algunos conductores tumbaron el medallón de la carretera para poder salir y darse la vuelta en esta vía federal. En otros casos invadieron el carril contrario, saliendo de Rinconada en el municipio de Emiliano Zapata y se iban directamente en sentido contrario hasta la caseta.

"Estábamos preocupados porque los tráileres eran los que estaban invadiendo carril y atrás iban coches particulares, pero sí era el miedo de que hubiese otro accidente y que a los que estábamos ahí nos pasara algo", mencionó.

Durante la noche del lunes, pasando el puente de Rinconada y el Agrocentro, antes de Buena Vista y la desviación, un tráiler que circulaba en dirección de Xalapa hacia Veracruz habría perdido el control impactando contra el muro de concreto divisor de la carretera invadiendo el carril de circulación contrario, chocando contra otro tráiler.

Al accidente paralizó esta vía de comunicación, generando un congestionamiento que llegó hasta Ciudad Cardel durante las horas posteriores. Por esta razón, afectados como Rocío coinciden en que hubo incompetencia de la Guardia Nacional División Caminos y de los cuerpos de auxilio que acudieron a la zona del siniestro.

La emergencia fue atendida por paramédicos de Protección Civil Municipal de Emiliano Zapata, así como personal del departamento de Bomberos de la Estación Sur de Xalapa y del Cuerpo de Bomberos de La Antigua, no obstante, según los testigos, los bomberos llegaron a las 03:00 horas y para las 04:00 horas el fuego ya estaba completamente controlado, por eso no se explican por qué demoró tanto reanudar la circulación, señalando que posiblemente aguardaron el arribo de grúas hasta la mañana.

Otros vehículos tuvieron la opción de abrir el camellón, cruzando por Rinconada hacia un pasaje subterráneo que está en Chichicaxtle, pero la mayoría de los automovilistas y camioneros se quedaron varados durante toda la madrugada y prácticamente todo el día.

"Realmente como fue pérdida total de los 2 tráileres, con la muerte de un chofer, preguntábamos qué pasa, cuál es el problema, pero el problema fue la autoridad que llegó muy tarde a la situación. Nos pudieron liberar un medallón para pasar por sentido contrario, dar la vuelta, pero no hubo respuesta.

"Las autoridades atendieron el accidente, pero a los demás nos dejó varados. Realmente se pudo haber movido, pero no hubo organización y los tráileres no apoyaron a la causa e invadieron mucho espacio, pues el 70 por ciento de quienes se quedaron ahí y nos impedían movernos.

"En nuestro caso tuvimos que pedir a los camiones moverse e invadir terreno de área verde, por eso nos cedieron el paso. Agarramos la ruta de Los Ídolos, todo por las 6 de Enero en Xalapa, pero muchos no sabían qué hacer o cómo salir", añadió la docente.

De acuerdo con Rocío ella viajaba con 2 personas de la tercera edad que estaban cansados. "Muchos se acostaron en la carretera y el accidente estuvo muy pesado.

"No se descansa ni se duerme; estábamos con el pendiente de si ya habían liberado y no; nos quedó cerca el accidente y preguntamos qué pasaba, pero no hubo respuesta, nos decían que había que esperar y que esto se iría por la madrugada, después que otras horas más, así nos llevaron hasta las 08:00 de la mañana hasta que empezó a moverse poco a poco el tráfico", agregó.

