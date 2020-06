Vandalizan parroquia de San José en Xalapa

Xalapa, Ver.- "Fuego a la iglesia violadora" y "Aborto legal" destacan entre los mensajes pintados con aerosol en muros de la parroquia de San José, considerada por historiadores y cronistas como la más antigua de la ciudad de Xalapa.

Personal del inmueble católico detectaron los grafitis en la mañana de este lunes 1 de junio, en donde los delincuentes además reprocharon la postura de la Arquidiócesis de Xalapa contra la interrupción legal del embarazo.

"La policía no me cuida, nos viola", "Aborto legal" y "No a la obediencia" y "Aborten", sobresalen entre las leyendas pintadas por personas al momento sin identificar.

En su perfil de Facebook, el presbítero de San José, José Juan Sánchez reprobó el ataque contra el monumento.

"De manera cobarde y como actúan estos grupos -en la oscuridad y con violencia- nos rayaron la Iglesia. Duele tanto porque es la Casa de Dios y de los hermanos. Pero seguiremos hablando a la luz del día para defender la vida y la familia. Siempre en contra del aborto y de los políticos que traicionan los valores del pueblo ensuciándose las manos con sangre inocente", posteó en su perfil de Facebook.

Estas expresiones surgen unos días después de que el Congreso del Estado de Veracruz no incluyó en la nueva reforma al Código Civil el matrimonio igualitario; pero a la vez, dio legalidad a la figura del concubinato, hecho que reprobó la Arquidiócesis de Xalapa.

