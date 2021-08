Van por destitución definitiva de Winckler

El Congreso del Estado de Veracruz analizará el mecanismo con el que se buscará la destitución definitiva de Jorge Winckler Ortiz al cargo de fiscal General del Estado, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la legislatura local, Juan Javier Gómez Cazarín.

El morenista señaló que el tema será una de las prioridades en el periodo legislativo que inicia en este 2020, ya que se requiere la instalación definitiva de un titular en la FGE.

“Quedaron muchos temas pendientes, falta la instalación definitiva del encargado de la Fiscalía del Estado de Veracruz, porque el exfiscal está prófugo, es algo que estamos contemplando todavía”.

Jorge Winckler Ortiz fue destituido de manera temporal en septiembre del 2019, con una votación que contó con la mayoría simple del Congreso del Estado, por no renovar los exámenes de control y confianza que establece la Ley.

En su lugar fue nombrada Verónica Hernández Giadáns como encargada de despacho, con el respaldo de la fracción de Morena.

Gómez Cazarín dijo que el procedimiento establece que el propio exfiscal presente su renuncia definitiva al Congreso local, sin embargo, al encontrarse prófugo de la justicia es algo que no se espera.

“Para empezar el cargo de la Fiscalía General necesitamos la destitución definitiva del exfiscal, como ustedes saben ahorita es un prófugo de la justicia veracruzana, ahorita no podemos darle resolución, es el estudio y análisis que estamos haciendo.

“El que dictamina y hace la elección es el Congreso del Estado, pero tenemos que desatorar el tema de que él no ha presentado su renuncia… Se tiene que hacer un análisis bien, porque sí él no está destituido bien no podemos nombrar”.

Otro nombramiento pendiente es el del fiscal anticorrupción, ya que actualmente esta institución funciona con un representante de despacho a cargo de las funciones.

Indicó que en este caso el procedimiento de destitución es más fácil, solo falta definir los métodos para la renovación del puesto.

“En el caso del fiscal anticorrupción ya vamos a tomar una definición. Se haría una convocatoria para elegir al nuevo fiscal.”