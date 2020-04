Van 8 años de impunidad en crimen de periodista Regina Martínez

Xalapa, Ver.- A ocho años del asesinato de la periodista Regina Martínez, ningún gobierno ha tenido la voluntad de esclarecer su crimen, se ha solicitado de manera reiterada considerar como línea de investigación el ejercicio de su profesión; sin embargo, los Fiscales en turno no atendieron la petición del gremio periodístico.

La Fiscalía General, en la época de Javier Duarte, afirmó que la muerte de la Corresponsal de Proceso se dio por un tema pasional en un intento de robo, y ninguna administración, la del panista Miguel Ángel Yunes Linares o del morenista Cuitláhuac García, intentó revisar la posibilidad de que su trabajo estuviera relacionado con su asesinato.

Regina Martínez murió al interior de su vivienda ubicada en la colonia Felipe Carrillo Puerto la madrugada del 28 de abril del 2012. Una vecina reportó que la puerta de su domicilio estaba abierta. La policía halló su cuerpo en el piso del baño.

Según el informe policial la corresponsal de Proceso fue torturada y golpeada; el informe del médico legista determinó que el deceso se debía a asfixia y estrangulamiento.

En un inicio el exgobernador Javier Duarte de Ochoa hizo el compromiso público que se investigaría si su muerte estaba vinculada a su profesión, sin embargo, la Fiscalía concluyó que se trataba de un crimen pasional; para octubre de ese año se detuvo a Jorge Antonio Hernández Silva, alias el Silva, como asesino.

Además existe una orden de aprehensión pendiente contra José Adrián Hernández Domínguez —alias El Jarocho— quien permanece prófugo de la justicia desde el año 2012, por lo que el caso sigue abierto.

La periodista Norma Trujillo, dijo que a ocho años de la muerte de Regina no hay justicia, pues aunque hay una persona detenida, otra más sigue evadida de la ley, "aquí la inquietud de alguno de nosotros es que se tenía que investigar su trabajo".

Mencionó que la propia Fiscalía de la República abrió una investigación, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad de Expresión, pero tampoco se dio a conocer el resultado de lo que se indagó.

"Para nosotros es un caso que no ha tenido justicia, porque no creemos en el resultado de la investigación. Cuando estuvo Luis Ángel Bravo se pidió revisar la investigación y no se hizo nada. Pasó el gobierno de Miguel Ángel Yunes y no revisó ningún caso y ahora con Morena tampoco se ha revisado ningún caso"

A la fecha ningún gobernador o Fiscal han mostrado la voluntad de revisar el trabajo que se realizó en el período de Javier Duarte.

Existe la posibilidad de que se obligue al Estado Mexicano revisar el trabajo de la Fiscalía, se podría solicitar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero el caso debe estar cerrado, sin embargo, la investigación sigue abierta en tanto no detengan al "jarocho", José Adrián Hernández Domínguez.

ygr