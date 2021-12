Vamos a desaparecer: pueblos de Alvarado peligran por pérdida de playas

Las olas del mar golpetean una vieja estructura de concreto que hace 15 años era parte de los baños públicos de la palapa de Silverio Ochoa Hernández, poblador de Las Barrancas, pueblo de pescadores ubicado a 30 minutos de Antón Lizardo, en el municipio de Alvarado, Veracruz.

A unos cuantos metros hacia el norte, una casa resiste las embestidas de las olas que a cada minuto le ganan terreno a la playa. Hace poco más de 15 años Las Barrancas era uno de los destinos turísticos preferidos para los viajeros, por sus playas y la atención de sus pobladores.

Actualmente, la pérdida de playas hizo que la comunidad dejara uno de sus principales ingresos que provenía del turismo.

"Antes era muy bonito, antes teníamos aproximadamente 100 metros de playa. Las embarcaciones se varaban, se metían por decir 20 metros a lo que es tierra y todavía después de que dejábamos 20 metros las embarcaciones, nos quedaban 40 o 50 metros para llegar a la parte de la zona federal, ahorita no tenemos nada de playa", contó Silverio.

Silverio Ochoa es habitante de Las Barrancas, tiene 55 años de edad y más de la mitad de su vida se ha dedicado a la pesca, un oficio que aprendió de sus padres y que ahora sus hijos e hijas practican.

Silverio es testigo de cómo poco a poco la playa perdió terreno y el mar fue dañando las construcciones que había en la orilla, convirtiéndolas en ruinas.

"Como pescadores nos afectan porque no tenemos donde poner nuestras embarcaciones, ya estamos ocupando las poquitas calles que nos quedan. Entonces, tapamos las calles y ya no podemos hacer cualquier otra actividad", dijo.

La comunidad cuenta con 345 habitantes y 105 hogares. Algunos de los pobladores tuvieron que emigrar en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo, la pesca ya no era redituable y los turistas ya no llegaban al sitio, porque ya no hay playa.

Pobladores se unen para salvar a comunidades afectadas

La pérdida de las playas son algunas de las consecuencias que la erosión está causando en Las Barranca.

"Estamos viendo que vamos a desaparecer nosotros, está costa, la parte sur, sureste del puerto de Veracruz o de Boca del Rio, vamos a desaparecer todo lo que es Mata de Uva, Playa Zapote y pues Las Barrancas que es el último pueblo que está en la parte sur", mencionó Silverio.

Son alrededor de 80 metros de playas que se perdieron durante 15 años, aseguró Silverio, durante todo ese tiempo llegaron diferentes instituciones a realizar estudios sobre la erosión y autoridades municipales a prometerles ayudarlos a construir escolleras, pero todo se quedó en solo promesas.

Junto con otros pobladores de las comunidades vecinas hace cuatro años conformaron una asociación civil llamada Recuperación de Playa Las Barrancas, Playa Zapote y Mata de Uva, con la cual llegaron hasta el Senado de la República para exponer su situación y conseguir ayuda de las autoridades para rescatar sus pueblos.

"Decidimos crear la asociación civil para seguir haciendo la gestión, tocando puertas en los tres niveles de gobierno y hasta el día de hoy seguimos tocando puertas, hemos perdido nuestro patrimonio, el mar está a escasos 50 metros de nuestras viviendas", aseguró Nancy Ochoa, presidenta de la asociación.

Carlota Ribadeneyra Mendoza, habitante de Mata de Uva, comentó que hace seis años se iban a construir siete escolleras en las tres comunidades, de las cuales solo se hizo una, por lo que el proyecto quedó inconcluso.

Según declaraciones hechas en su momento por el exgobernador Javier Duarte de Ocho, quien actualmente está preso por desvíos de recursos, en el proyecto se habían autorizado la inversión de más de 16 millones de pesos para siete escolleras.

Aunque en Mata de Uva la construcción de una escollera permitió que se recuperara aproximadamente un kilómetro y medio de playa, en la comunidad del Zapote causó que se erosionara más rápido.

Además, los proyectos de construcción que se hacen alrededor de la zona y la ciudad Veracruz, como la ampliación del puerto, hacen que este fenómeno se acelere, aseguró Evelyn.

"Se presentó otro proyecto a nivel Federal, el cual en capitanía del puerto no dijeron que sí lo iban a iniciar, desgraciadamente nos cambian a los funcionarios y nos quedamos bailando, en API Veracruz igual", dijo Evelyn.

Aseguraron que la falta de recursos económicos por parte de las autoridades hace que la construcción de escolleras no se realice.

Sector empresarial también es afectado por pérdida de playas

Mientras en los pequeños pueblos se forman alianzas para conseguir apoyos para salvar las playas, en el puerto de Veracruz empresarios también sufren este fenómeno.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz (Canaco Servytur), en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz, están trabajando en una iniciativa para recuperar las playas en el puerto.

"Esto conlleva inversión, conlleva mucho trabajo y la participación tanto de organismos empresariales como ciudadanía, así como las autoridades municipales, estatales y federales, ya se tiene por ahí un planteamiento que se va a hacer llegar a los alcaldes electos para ver si es factible hacer una inversión al respecto", dijo José Antonio Mendoza García, presidente de la Canaco.

Aseguró que, es necesario el apoyo de todo el sector empresarial, tanto hoteleros y restauranteros para obtener inversión y se pueda realizar escolleras u otras estrategias para detener la erosión.

Aunque el proyecto se comenzó hace dos años, se suspendió debido a la pandemia de la covid, por lo que planean retomar para el siguiente año.

"La plática se hizo en Apiver para el apoyo correspondiente, también se le presentó a la Primera Región Naval hace año y medio, se han estado tocando puertas", aseguró.

Aunque esta iniciativa es nueva, el sector empresarial reconoce la importancia de recuperar estos espacios en el puerto de Veracruz, con la finalidad de atraer más turismo.

"Desde Coparmex proponemos o promovemos es que haya planes de desarrollo de largo aliento, en los que se contemplen los activos prioritarios para nuestra ciudad como son las playas, el Sistema Arrecifial Veracruzano", agregó Alberto Aja Cantaero, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Un problema que atañe a todos

El Coordinador del Centro de Estudios y Pronóstico Meteorológico de Protección Civil (PC), Saúl Miranda Alonso, quien lleva varios años estudiando este fenómeno en todo el estado de Veracruz, aseguró que la pérdida de playas varía en cada lugar, mientras 51 por ciento de las playas estaba perdiendo terreno, otras 49 por ciento estaba ganando.

"Acá en Veracruz es muy variado, Chachalacas, Alvarado están perdiendo playas. Laguna Verde está ganando playa, Tamiahua creo que está perdiendo. Aquí lo interesante es que hay zonas donde no hay infraestructura y a nadie le importa si pierde o gana y a nadie le importa si pierde o gana", aseguró.

Este fenómeno se debe al calentamiento global y al aumento del nivel del mar en todo el mundo, La plataforma Flood Map, derivada de datos proporcionados por la NASA, reveló que el mar podría elevarse 10 metros por el derretimiento de glaciares en los próximos años.

Esto significaría que las playas en Veracruz podrían desaparecer e incluso municipios como Tlacotalpan, Amatitlán, Cosamaloapan, parte de Boca del Río, Alvarado y algunas colonias de Veracruz.

Patricia Moreno Casasola, investigadora del Instituto de Ecología de Veracruz y especialista en Ecología Costera, señaló que existe otro problema además del calentamiento global que está causando el deterioro de las playas.

"Cuando sube el nivel del mar el oleaje pega más adentro y se lleva más arena, pero el principal problema que hay en Veracruz es el mal manejo de las playas. Primero es el represamiento, los sedimentos de las playas vienen de las montañas, es la roca que se va rompiendo forma la arena", dijo.

En México todos los ríos están represados, esto ocasiona que la arena no baje a las costas.

Moreno Casasola aseguró que las escolleras o rompeolas no son la solución para evitar la erosión de las playas, ya que esta ocasiona que se acumule arena de un lado y del otro se erosione.

"Hay que dejar que el mar siga su curso, el cambio climático no lo podemos parar, no hay que perder arena, lo que hay que hacer es empezar a acumular nuestra arena con estructuras que permitan la acumulación".

Agregó que se debe realizar un estudio regional de todas las zonas afectadas para ver cómo está fluyendo la arena, para beneficiar no solo a las comunidades de Las Barrancas, Mata de Uva o Playa Zapote, sino a todos los pueblos costeros que están en riesgo de desaparecer.

Para este texto se intentó localizar a personal de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) y del departamento de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), encargados de llevar los estudios de erosión de playas, sin embargo, hasta el momento no se tiene respuesta si existe algún plan o proyecto de rescate.