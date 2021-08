Valentín canta en estación de Soledad para estudiar la universidad

La voz de Valentín se escucha por toda la estación de Soledad de Doblado, solo el ruido del tren que pasa a unos cuantos metros del joven es capaz de detener su canto.

Mientras toca la guitarra, algunos comensales que desayunan se acercan para regalarle una moneda, ese dinero Valentín lo ocupará para pagar lo que necesite en la universidad o para ayudar a su mamá con los gastos de la casa.

Todos los fines de semana desde hace tres años sale de su casa con su guitarra y mochila para cantar en diversos espacios públicos del municipio de Soledad, uno de los más concurridos por él y por muchos locales y visitantes es la antigua estación.

Fue a la edad de 12 años que aprendió a tocar la guitarra, gracias a que acompañaba a uno de sus tíos a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, donde le dieron clases, ahí descubrió su talento para la música, el cual años más tarde sería una de las herramientas que lo ayudaría a cumplir sus sueños de terminar una carrera profesional.

El joven de 20 años contó que empezó a cantar en las calles por necesidad, pues su madre no contaba con el recurso suficiente para seguir pagando sus estudios de preparatoria, por lo que decidió salir a probar suerte.

"En ese tiempo no tenía para solventar los gastos, lo que son la escuela, gastos propios que uno mismo va queriendo", comentó.

Con lo que juntaba pagó sus estudios de prepa y ahora la universidad. "Estudio la carrera para quiropráctico", dice Valentín.

Este año fue uno de los 17 mil 265 estudiantes que sí lograron quedar dentro de la Universidad Veracruzana (UV).

Para llegar a ese punto tuvo que ahorrar todo lo que sacaba de cantar en las calles y pagar su examen de ingreso, así como se iba al puerto de Veracruz para cantar en los camiones urbanos con tal de sacar más dinero, pues admite que pagar una universidad privada no era opción para él.

"Fueron muchos días, muchas veces era de elegir entre comprar zapatos o pagar lo que valía el examen", dijo.

FALTA DE RECURSOS, OBLIGA A JÓVENES A NO CONTINUAR CON ESTUDIOS SUPERIOR: INEGI

Entre los principales obstáculos que los jóvenes que quieren continuar con sus estudios de universidad está la falta de recursos económicos a la que se enfrentan, según revela la Encuesta Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de la Educación Media Superior 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De los 2.9 millones de estudiantes que en el 2019 terminaron sus estudios de Educación Media Superior solo un millón cursó el nivel superior.

Entre los más de 2 millones de jóvenes que concluyeron la preparatoria 1.3 millones intentaron continuar sus estudios universitarios sin éxito, 603 mil desistieron de seguir.

De los estudiantes que intentaron continuar con sus estudios 66.9 por ciento fueron hombres y 70.2 mujeres, quienes tuvieron un aumento en puntos porcentuales de 9 y 8.7 con respecto a la última medición del 2016.

El porcentaje que dijo no continuar con sus estudios por falta de recursos fue 32 por ciento, 19.9 por ciento no quedaron en la institución de su elección o no aprobaron el examen y 10 por ciento no quisieron seguir.

Debido a las limitaciones económicas con las que conviven al diario los estudiantes originó que 2.3 millones de los egresados señalaron que han tenido un trabajo, de los cuales 1.7 millones trabajó después de concluir la preparatoria.

En tanto que 596 mil ya contaban con un trabajo antes de concluir sus estudios de preparatoria, de esos 68.2 por ciento laboró en el sector terciario, 54.3 no les solicitaron ningún nivel de estudios como requisito para ser contratados.

Así como 38.7 tenía una jornada laboral de 35 a 48 horas y 53 tuvo un ingreso de 3 mil pesos, este fue el caso de Valentín, aunque no cuenta con un trabajo formal tiene que salir los fines de semana para obtener dinero, pese a que actualmente su familia lo apoya, dice que salir a cantar es una manera de tener un ingreso extra para lo que él necesite.





