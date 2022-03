Vale Queen: Rompiendo estereotipos en el Carnaval de Veracruz

Años atrás nadie pensaría que Valeria Rangel, conocida como Vale Queen, sería candidata a reina del carnaval: no es de una familia "acomodada", es madre del pequeño Gael, de tres años, y sus tatuajes son visibles en gran parte de sus brazos.

Valeria afirma que llegó para romper con todos los estereotipos de una candidata a reina del Carnaval de Veracruz. Para los jarochos es Vale Queen, la reina del pueblo.

"Yo creo que, si no hubieran quitado eso, yo no estaría aquí, una porque dicen que no vengo de una buena familia... mi familia es buena", bromea.

Su personalidad "bellaca" la acerca al pueblo del puerto de Veracruz, con los pachis que no hacen iris y perrean en Factoría, se toman una chela en la banqueta y echan la reta en la calle.

La influencer y gogo dancer originaria del puerto de Veracruz lleva en su distintivo amarillo la alegría, espontaneidad y originalidad que la caracterizan.

- ¿Cómo decidiste ser reina del carnaval?

"Yo todos los días me paraba y decía quiero ser reina (bromea). Ya he contado el chismecito de que fue por una publicación en la que me etiquetaron, me empezaron a etiquetar y yo no lo creía, yo lo veía de lejitos, así como: ¡Ay, no es cierto!, están jugando", dice.

La motivación de sus seguidores y la ilusión de ser reina del Carnaval de Veracruz, en el que participa como bailarina desde hace varios años, la llevaron a inscribirse como candidata: "si el pueblo quiere, pues ¿por qué no?

Vale Queen se inscribió como candidata a reina del carnaval de Veracruz el pasado 16 de marzo en medio de sonidos de batucada y empujones de la gente que buscaba acercarse para tomarse la foto del recuerdo.

"Yo muy emocionada porque lo que era el staff, mi familia y mis amigos más cercanos estuvieron en un momento tan importante para mí, apoyándome, fue increíble. Luego la gente que fue, que sí me conocía, que decían Vale esto, Vale el otro", comenta.

-¿Cómo va tu candidatura? ¿Qué ha habido en tus planes?

"Estoy contenta porque mis amigas y yo estamos organizando eventos. Tengo una rodada con mis bebés el viernes, salimos de Vicente Fox y al bulevar.

En la noche tengo un evento en un antro que me ayudó para recolectar fondos. Están haciendo varios eventos, tenemos planeada una kermés", menciona.

A Vale la quieren lo mismo en el puerto de Veracruz que en Cosamaloapan, Tres Valles, Lerdo de Tejada y en otros estados como Puebla, Quintana Roo, en donde la conocen por su actividad como gogo dancer.

-¿Planeas disfrutar todo este camino de la candidatura sin importar si ganas o no?

"Yo siempre entré con una mentalidad que fue ´el no ya lo tengo´. Ya lo que logre, con eso me doy por bien servida", asegura.

Los orígenes de Vale Queen

Valeria Rangel es una influencer y gogo dancer de 30 años, que creció en la colonia Zaragoza del puerto de Veracruz, donde hasta ahora tiene su domicilio.

El sobrenombre de Vale Queen lo ganó en su adolescencia jugando basquetbol en las canchas del Parque Zaragoza.

"Yo siempre he sido muy deportista, desde niña estaba en atletismo, jugué futbol, pero me incliné más por el basquetbol y empecé jugar aquí en Parque Zaragoza", narra.

El equipo para el que jugaba estaba conformado solo por hombre y tenía por nombre "Kings". Ella era la única mujer, la queen.

El basquetbol forma parte de su vida desde entonces, pues cada noche de miércoles echa la reta con amigos en las canchas del Parque Zaragoza, a unas cuadras de su casa. Esta vez no será la excepción.

Aunque tiene 13 años de trayectoria como bailarina, su popularidad en el puerto de Veracruz y a nivel nacional creció en 2019, cuando participó en el programa "Enamorándonos", de TV Azteca.

Comenzó su carrera como edecán a las afueras de tiendas de conveniencia en Veracruz, pero a diferencia de sus compañeras, bailaba pese a los regaños de sus jefes.

"Empecé a salir con una persona que era productor y conocí a cantantes del puerto de Veracruz, como vieron que traía esa chispa, me empezaron a decir ´oye, dile a tu novio que trabaje para nosotros, vamos a un evento´ y así empecé a bailar", recuerda.

El boom llegó hace más de una década cuando ganó un concurso de baile en el extinto Capezzio, que volvió a Juan Santiago Carvajal y al Topper Cureño personajes icónicos en el puerto y de las ceremonias del Carnaval de Veracruz.

"Capezzio es parte de mí, lo traigo en la sangre. Fue el concurso, yo no lo creía porque las que estaban ahí eran guerreras y bailaban chido, yo bailaba un poquito como que más fresa, no sé cómo decirlo, en ese momento todavía no se me pegaba...", la interrumpen.

La infuencer cuenta con 176 mil 818 seguidores en su cuenta oficial de Facebook, Valeria Rangel (Vale Queen) y 169 mil en su perfil de Instagram, @valequeen007.

Vale comparte su número de cuenta para que sus seguidores la apoyen en la recaudación de fondos rumbo al conteo del próximo 29 de abril: 42152 3136 8932 8383, BBVA, a nombre de Valeria Angélica Rangel.

"Nunca había sentido tanto, tanto, el cariño de la gente. Me lo decían, pero no había forma de que se lo pudieron y como que llegó el momento en que dijeron ´Vale, pa´ que veas que sí te apoyo, aquí estoy´, no es dientes pa´ afuera", concluye.





