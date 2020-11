Vacunan contra la rabia a "Covid", el gato de Kamila

Coatzacoalcos, Ver.- Desde muy temprano, Kamila de 5 años, llegó al kiosko del parque central de Coatzacoalcos para vacunar contra la rabia a "Covid", su gato que rescato hace 8 meses de la calle, en medio de la pandemia del coronavirus, lo que derivo su nombre.

Al iniciar la "Campaña de Vacunación Antirrábica", la pequeña no dudo en llevar a su mascota de color pardo.

"Él se llama Covid y aunque ya está grande se la pasó mal porque le tiene miedo a la vacuna, y pues yo le dije -cálmate Covid, sólo es una vacuna-, aunque a mí también me dan miedo las vacunas, por eso lo abrazo", expresó la menor mientras cargaba a su gato.

La pequeña que tiene un enorme amor por los felinos cuenta que rescato a su mascota en marzo pasado, días después de su nacimiento. Hoy Covid luce de buen tamaño con un pelaje cuidado, que fue penetrado por la aguja durante su primera inyección.

Durante el evento realizado la mañana de este lunes 9 de noviembre, la pequeña invitó a las personas que tienen mascotas, a que los lleven a vacunar:

"Aunque les va a doler, pero dice mi mamá que es necesario que los vacunen por si un día nos muerden", afirmó la pequeña Kamila.

En el sur se disponen de 110 mil dosis

El jefe de la Jurisidicción Sanitaria XI, Gerardo Bajonero, informó que en el sur de Veracruz, se aplicarán 110 mil vacunas antirrábicas de forma gratuita para perros y gatos en los Centros de Salud de los diferentes municipios, del 8 al 14 de noviembre.

A Coatzacoalcos le corresponden 34 mil dosis, por lo que exhortó a la ciudadanía para que acudan con sus mascotas a los Centros de Salud, ya que con esto se previene la rabia en humanos.

"Desde 1998 fue el ultimo caso de rabia en humanos, desde entonces tenemos un numero importante de años que no hemos tenido y esperamos no tenerlos. Como todos sabemos la rabia humana no se cura, es una enfermedad mortal, entonces vamos a evitarlo vacunando a nuestras mascotas, porque convivimos con las mascotas todos los días", puntualizó.

Para el caso de los animales de la calle, el funcionario estatal dijo que se podrán vacunar siempre y cuando algún ciudadano los lleve a los Centros de Salud.

"Hay asociaciones o personas que se encargan de llevarlos, por eso si alguno ve un perro en la calle y los llevan claro que los vamos a vacunar", insistió.

Durante el evento de arranque se vacunaron a las primeros perros y gatos que fueron llevados por su dueños.