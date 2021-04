Vacuna es efectiva pero no basta para regresar a clases en Veracruz: docentes

En medio de largas filas que cruzaban la zona universitaria, los maestros que se dieron cita para recibir la dosis de CanSino en las tres subsedes de Xalapa coincidieron en algo: la vacunacontra covid aplicada al personal docente no basta para el regreso a clases presenciales.

"Yo creo que todavía no es tiempo de regresar, necesitamos tener vacunación en alumnos y padres de familia porque si no esto va a ser algo de no acabar", aseguró la maestra Mayra Cruz, quien este 20 de abril debió esperar más de cuatro horas para ingresar al Gimnasio Universitario, donde fue inoculada.

A la opinión de la docente de primaria se sumó la del maestro Noel Balbuena Mora, quien mientras permanecía bajo observación tras recibir la vacuna CanSino en el Nido del Halcón, reiteró la importancia de inocular a los estudiantes.

"Sí es necesario que lo hagan, porque ya nosotros estamos de alguna forma asegurándonos, para que no nos dé esa enfermedad. Pero los chavos también corren mucho riesgo", dijo.

A su vez, los trabajadores de la educación externaron su preocupación por la limpieza que se habrá de realizar en los planteles educativos, a modo de evitar posibles contagios de covid entre la comunidad estudiantil y los padres.

Especialmente se dijeron preocupados por el abasto de agua potable y los insumos que cada plantel deberá obtener para garantizar las medidas sanitarias entre sus estudiantes y la comunidad académica.

"Depende de cómo van a estar las autoridades para mandar todos los equipos de limpieza a las escuelas. Cómo van a estar limpiando, cómo nos vamos a adaptar, porque también tengo entendido que el regreso de los alumnos va a depender de los papás, si les autorizan o no regresar", comentó Rafael Bravo Ávila, docente de la Escuela de Bachilleres Unidad y Trabajo.

Aún con este pendiente, los docentes provenientes de diferentes regiones del estado se dieron cita en la capital para recibir la vacuna que consideran, permitiría retornar a la vida tal y como era antes de la pandemia.

"Valdrá la pena por los niños, por los maestros y por los padres de familia, porque todos estamos queriendo regresar a nuestras clases, los padres a trabajar y los niños a la escuela para la convivencia con sus compañeros"

"Lo importante es que ya se dio el inicio en el aspecto educativo", expresó la maestra Dora Cruz López, quien pese a viajar desde Martínez de la Torre decidió aplicarse una de las más de 197 mil dosis asignadas al personal educativo de Veracruz.