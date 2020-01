"Va a correr sangre", amenazas a grupos LGBTTI+ previo a foro por la igualdad y no discriminación

Integrantes de la agrupación Soy Humano denunciaron que el encuentro por la Igualdad y la No Discriminación que se alista en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río el próximo miércoles, se llevaría a cabo en medio de amenazas en contra de agrupaciones LGBTTTI.

Jazz Bustamante Hernández, fundadora de la agrupación, afirmó que en el caso de la ciudad de Veracruz existe una resistencia fuerte de grupos de ultraderecha para llevar a cabo este tipo de eventos, ya que se trata de una sociedad conservadora a pesar de que en la práctica las conductas son distintas.

"Son más mochos acá en Veracruz y Boca del Río, de que se van con el amante los fines de semana y entre semana están en la iglesia, muy de los jarochos y las jarochas".

El evento forma parte de una serie de foros que se realizan actualmente en estado de Veracruz, en el que se han presentado protestas y agresiones por parte de grupos vinculados a la iglesia católica.

Miguel Linas, presidente de Soy Humano, dijo que es necesario que se considere seguridad especial para evitar cualquier agresión durante el evento, debido a que las amenazas han sido fuertes.

"Literalmente dicen que va correr sangre, los grupos ultraconservadores han hecho algo muy trascendental el foro de Veracruz, no quieren que se haga y estamos a la espera de la decisión que haga la diputada Mónica Robles y el Comité Organizador".

"Estos grupos son realmente peligrosos, estamos hablando de grupos que tienen mucho poder, que están ejerciendo un chantaje político, porque lo vimos en Orizaba, diciéndole que esto les iba costar votos, entonces realmente si consideramos pedir protección si vemos que las cosas vienen a mayores, si se llega a hacer este foro tiene que ser con muchas medidas de seguridad.

Reforma al Código Civil

Miguel Linas y Jazz Bustamante afirmaron que el foro busca una reforma profunda al Código Civil del Estado de Veracruz, en donde no se abordarán temas exclusivas de la Comunidad LGBTTTI+.

Entre otras cosas, dicha reforma busca el reconocimiento a los derechos de las trabajadoras domesticas, el reconocimiento de las infancias por pensiones compensatorias y el reconocimiento del concubinato, temas sobre los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado su postura.

"Esta reforma no es precisamente si los gays y las lesbianas se quieren casar, es acerca de los derechos de muchos ciudadanos y muchas ciudadanas que en este momento no tienen una certeza jurídica, creemos importante que la ciudadanía se tome el tiempo de leer esta reforma, que no se dejen llevar por la ignorancia".