UV registró 80 por ciento de inasistencia de mujeres, en Coatzacoalcos

El movimiento nacional #UnDíaSinNosotras causó eco en instituciones públicas y negocios particulares del sur de Veracruz. En el campus Coatzacoalcos de la Universidad Veracruzana (UV) más del 80 por ciento de la comunidad estudiantil mujer no asistió a sus labores.

De acuerdo con el Vicerrector Carlos Lamothe Zavaleta, el respaldo hacia mujeres docentes, estudiantes y trabajadores del área administrativa para sumarse al paro nacional provino desde la rectora, Sara Ladrón Guevara.

En la entrada de la institución solo se veía entrar y salir a hombres de las diferentes facultades, pues las clases no se suspendieron de forma general. No obstante, muchas asignaturas no se impartieron por ser maestras las encargadas de las experiencias educativas.

EN NEGOCIOS TAMBIÉN HUBO AUSENCIA DE TRABAJADORAS

Al realizar un recorrido por los principales centros comerciales y negocios de Coatzacoalcos, se percibió la ausencia de mujeres, aunque no en el porcentaje que se esperaba.

Principalmente en restaurantes, donde las responsables del área de cocina, se negaron a faltar, aun cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo: "Yo vine a trabajar porque me gusta mi trabajo y cocino con gusto, además pues creo que hay que agradecer a Dios por el trabajo que tenemos" dijo doña Asunción, quien labora desde hace ocho años en un conocido restaurante de la ciudad.

Si bien, algunas mujeres salieron a las calles a realizar sus actividades normales por voluntad propia, otras lo hicieron por temor a represalias en su área laboral.

PARO NO TUVO IMPACTO NEGATIVO EN LA ECONOMÍA LOCAL: CCE

Este 9 de marzo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el sur de Veracruz, Esteban Enríquez España, afirmó que, tras el paro laboral de mujeres, no se reportó un golpe directo a la economía local.

Al aclarar que fueron pocos los negocios que decidieron respaldar el paro nacional de mujeres.

"Pues nos comunicamos con algunos dueños de los negocios y nos dijeron que su personal llegó normal y registraron poca ausencia de mujeres" dijo el líder camaral.