"Utilizaron a mis nietos para cobrar", Denis fue extorsionada por 800 pesos

Denis, originaria de Boca del Río, pidió 800 pesos prestados en una aplicación llamada Baubap. Jamás se imaginó que por dicho crédito criminales tendrían acceso a las fotos de su celular y que ellos intentarían extorsionarla ofertando sexo con imágenes de sus nietos.

La mujer de 42 años es una de las decenas de víctimas de este nuevo tipo de fraude, según le explicaron los fiscales a cargo de recibir su denuncia y dar seguimiento a su caso. Los mismos funcionarios le advirtieron que la impunidad es la regla debido a que es complejo dar con los responsables.

Denis pagó el dinero que solicitó y el plazo para devolverlo nunca venció. Sin embargo, llegó a contar hasta 80 llamadas al día de distintas financieras para cobrar diversos montos a los que no se comprometió. Algunos números se encuentran registrados en prisiones de otras entidades del país.

"Llegó un momento en que ya ni siquiera les contestaba, me mandaban ´whatsapps´ amenazantes, horribles. Las últimas llamadas que llegué a contestar eran llamadas horribles, amenazando a mi familia, horrible", recuerda.

PRÉSTAMOS INMEDIATOS

La comerciante explica que la facilidad de obtención de los créditos la hizo decantarse por ellos. Y es que sí era realmente fácil acceder a uno. En entrevista recuerda que solo bajó la aplicación de Baubap en su celular e ingresó sus datos personales y bancarios, pidiendo por primera vez 300 pesos, que pagó en tiempo y forma sin ninguna complicación.

Fue cuando pidió los 800 pesos que las llamadas intimidantes empezaron a llegar incluso mucho antes de que venciera el plazo para cubrir su deuda, de ahí que optó por dejar de responder y empezó a bloquear los números. Ahí empezó el verdadero infierno para Denis.

"Boletinaron una foto mía diciendo que era una ratera. Horrible. Cuando tú ingresas a la aplicación das permiso para que accedan a tus contactos.

"Como se metieron hasta a mis redes sociales, una noche agarraron una foto de mis hijas y mis nietos y me la mandaron. Le agregaron un texto que decía ´mi hija se vende, hace trabajos sexuales. También tenemos niños vírgenes a su disposición´. Me cayó como un balde de agua helada", cuenta.

Y es que en la imagen se veían sus nietos incluso de pocos meses de nacidos. La fotografía que le llegó a su cuenta de WhatsApp iba acompañada por un mensaje de los extorsionadores de mandarla a cada uno de sus contactos, aunque nadie de sus conocidos le comunicó que le hubiera llegado dicha fotografía editada; al parecer todo se trató de un amago.

Con todo el apoyo de su familia, en ese momento acudió hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) donde si bien es cierto que le tomaron su declaración y fue abierta una carpeta de investigación, su caso prácticamente llegó a engrosar la pila de denuncias que ya se tenían por casos como el suyo.

Al respecto, revela que a simple vista parecían más de 200 expedientes con el mismo modus operandi y con nulos resultados.

En la Fiscalía le dijeron que recibían al menos unos 70 casos al día, y ante ello la opción inicial era cambiar su número telefónico y así lo hizo. Además, tuvo que cerrar su cuenta de Facebook que había tenido por más de 15 años.

"Todo eso me lo recomendaron en la Fiscalía y me dijeron que varios de esos números de donde me llamaban incluso eran hechas dentro del penal de -Reclusorio- Oriente, en la Ciudad de México", detalla.

La autoridad también le manifestó que es muy complejo dar con los responsables por estos hechos que le dejaron un trauma, que conlleva emociones que van desde el enojo hasta la vergüenza.

"Me sentí desnuda emocionalmente. Aparte sentí mucho temor cuando me mandaron las fotos donde estaban mis nietos y mis hijas; me derrumbé y dije que esto iba más allá de bloquear y tenía que parar. Es feo".

Pese a todo lo sucedido, Denis pagó la totalidad de la deuda que arrastraba, pero no volvió a solicitar algún préstamo, pues insiste en que las llamadas que recibía no eran ni siquiera de la financiera con la que solicitó el dinero, sino de otras empresas que reclamaban montos diversos.

"Incluso no eran de aquí. En unos se escuchaba el tono norteño y otros no se escuchaban ni de México, vaya".

Eso no fue todo, sus datos bancarios también fueron o intentaron ser vulnerados. En los dos bancos que usa le comentaron que detectaron actividad sospechosa en sus cuentas, por lo que fueron bloqueadas de su teléfono.

"Me dijeron que, así como yo están acudiendo muchísimos, tan solo en Banco Azteca; en cuanto a eso no tuvieron éxito", se dice aliviada.

VÍCTIMAS VERACRUZANAS

Otros casos de intentos de extorsión se han vivido en diversos municipios de Veracruz. En Coatepec una mujer también pidió prestado y vivió un calvario.

La víctima, que pide el anonimato, muestra que le llegó una imagen a su aplicación de mensajería. En la fotografía iba una advertencia clara de evidenciar con sus conocidos, además de que la acusaban de pedir prestado y negarse a pagar.

"Ante la negativa de pago con la aplicación Feliz Cash se comienza el ´cobro extrajudicial´" se lee en parte del mensaje donde también se le solicita ponerse en contacto con un gestor de cobranza para evitar "que se le comience a realizar llamadas y mensajes de cobro a su persona".

En este caso, la mujer también cumplió con saldar su deuda, sin embargo, esa imagen fue distribuida a todos sus contactos.

Antes de embarcarse en lo que califica como la peor experiencia de su vida, Denis, quien es comerciante independiente, solo encontró buenos comentarios de las aplicaciones dedicadas a los préstamos vía redes sociales, que de un día para otro le empezaron a salir mientras navegaba.

Nadie nunca le habló de lo que en verdad significaba pedir dinero de esta manera, y señala enfática que, de haberlo sabido, jamás habría optado por solicitarlo.

Y eso es justamente lo que les pasa a decenas de personas cada día. Las redes sociales están llenas de supuestos testimonios de personas que han encontrado en esa y otras aplicaciones, las mejores oportunidades de préstamos.

"En mi experiencia; Me apoyó muchísimo y hasta ahora es Baubap porque en menos de 10 minutos subí mis datos y referencia de mi tarjeta a mi nombre para mi depósito y fue instantáneo, te dan de 21 a 90 días para pagar y no molestan como otras aplicaciones, llevo más de 4 meses trabajando con esta aplicación renovando cada 21 días para mejorar mi puntuación de buro, saludos, también anexe un video de mi caso real", dice una de las publicaciones que se replican en masa en grupos de préstamos.

"¡Hola amigos! Uso una app de préstamos que se llama Baubap y me encanta. Para salir de un apuro o invertir, te presta desde $500 hasta $5,000 sin consultar buró. Es seguro y rápido. ¡Den click en el enlace para solicitar el suyo y así nos ayudamos todos!", señala otro.

"Hola, viendo que a muchos los estafan o no saben dónde solicitar sus préstamos aquí les dejo 2 aplicaciones que por experiencia propia las recomiendo un montón, tienen intereses justos, te dan un buen plazo para pagarle y lo más importante, no molestan a tus contactos ni te extorsionan como la mayoría

"Las apps son: Baubap: Es muy fácil, solo la descargas, rellenas el cuestionario y al instante te darán respuesta a tu solicitud, aparte te devuelven la mitad de los intereses después de tu tercer préstamo con ellos, solo debes tener a la mano tu INE y la CLABE de tu cuenta bancaria para que recibas tu préstamo, lo solicitas desde aquí", indica otra.

Dado que se replican una y otra vez, los mensajes de los supuestos beneficiarios llegan a gran número de usuarios en redes sociales.

De esta forma, Veracruz es la cuarta entidad con más casos de personas víctimas de "montadeudas".

De acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, los reportes por cobranzas ilegítimas de apps de préstamos han crecido 454 por ciento en promedio mensual en 2022 y eso que la modalidad se implementó apenas en 2021.

Por encima de la entidad veracruzana se encuentran la Ciudad de México, con 55 por ciento de las víctimas. Sigue el Estado de México y Coahuila, que en conjunto con Veracruz, Jalisco y Puebla albergan el restante 45 por ciento de los casos.

Sobre este punto, Teresa Carbajal Vázquez, representante del Barzón Resistencia Civil, critica que la tarea de las autoridades ministeriales y de protección al usuario de servicios financieros se limiten a las "recomendaciones", en lugar de regular lo que ocurre con estas financieras digitales.

"Es muy fácil desligarse y decir ´eso le toca a Profeco, o eso es un delito y toca que vayas a la Fiscalía, etcétera. Son asuntos que se van quedando ahí y de manera paralela la incidencia de este tipo de casos va aumentando en perjuicio de la población.

"Hay impunidad total en el tema y es una situación que se vincula también con el uso de los datos personales. Ya no hay ningún respeto por el usuario hacia su privacidad. Ni siquiera se ha llegado a manejar esto como un delito y la ausencia de norma permite que se siga cometiendo", refiere.

La experta en educación financiera señala que esta nueva modalidad de extorsión "va cinco pasos delante de las leyes".

Indicó que al no haber sanciones para las personas detrás, puesto que no hay ni siquiera evidencia de que sean empresas completamente constituidas ni tienen regulación alguna, siguen enganchando a personas de entre 20 y 45 años, que son el grueso que se involucran con estos préstamos.

Carbajal Vázquez recrimina que, a la fecha, las instancias encargadas de la protección al consumidor están desmanteladas y con ello se perpetúen los casos de abuso, extorsión y fraudes a la población, a la que además le generan no solo altos niveles de estrés, sino más crisis y deudas en un momento donde los mexicanos sí necesitan de los créditos.

Lamentó que son quienes no tienen posibilidad de un crédito formal con los bancos y empresas legalmente constituidas las principales víctimas, por lo que sugirió el inicio de una campaña mediática fuerte contra estas aplicaciones.

"En el Barzón tenemos muchos meses denunciando esta situación que se está padeciendo, pero en este como en otros temas que tienen que ver con créditos y situación de deudas no reportan ningún interés en los legisladores pues ya están en otros temas, pensando en el 2024", recrimina.

Finalmente refirió que en tanto no haya una autoridad que capte y dé seguimiento a este tipo de quejas, no habrá claridad sobre la cifra real de personas víctimas de estas extorsiones en ninguna instancia, pese a que Veracruz está colocado dentro del top con más casos.

"El tema de los abusos se da muchas veces porque actúan en ´lo oscurito´; cuando un problema se visibiliza, se entiende y se comprende, las personas tienen un poco más de cuidado.

"Sin embargo no coincido en que esta responsabilidad de ´cuidado no te vayas por ahí porque están asaltando´ sea lo único que tengamos porque si pensamos solo en eso quiere decir que el Estado de Derecho, las instituciones y las leyes no están funcionando", reitera.

