Usan pandemia como pretexto para no investigar caso Caballo Blanco

"Pretextos y excusas que pone el gobierno ahí están, nosotros no pedimos otra cosa más que justicia y caigan los apoyos. Yo no quitare el dedo del renglón hasta que esto se resuelva y caigan los apoyos para todos los familiares, no nada más para mí ni mis nietos, no pienso dejar a nadie sola", expresó la señora América, madre de una de las bailarinas que murió aquella noche.