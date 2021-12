Usan camioneta de Gobierno de Veracruz para comprar chelas en Las Choapas

LAS CHOAPAS, VER.- Una camioneta para uso oficial del Gobierno del Estado, asignada a la Secretaría de Salud (SS) de Veracruz, fue captada en Las Choapas siendo utilizada por un supuesto funcionario para uso particular, específicamente para comprar cervezas.

El video fue grabado el pasado miércoles 15 de diciembre a las 16:50 horas, en la tienda de conveniencia Bama ubicada en la colonia Olmeca, del lado de la playa, por ciudadanos inconformes con esta acción que contradice el discurso del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, sobre el supuesto funcionamiento óptimo de la dependencia.

Mientras que los Centros de Salud no pueden operar de manera adecuada, pues no llegan las vacunas para los niños o los medicamentos para los pacientes, porque autoridades aseguran que no hay vehículos disponibles, habitantes denunciaron que un vehículo de la SS fue usado para comprar hielos.

La unidad captada en el video es una Ford Ranger color blanca, con matrícula XU-44-684, la cual tiene logotipos de la actual administración estatal con el lema "Me llena de orgullo", así como los logos de la Secretaría de Salud, SESVER (Secretaría de Salud de Veracruz y de Gobierno del Estado, además de la leyenda "Uso Oficial".

La unidad era abordada por dos adultos y un menor, los adultos vestidos con pantalones cortos y playeras, la persona que conducía llevaba una playera de futbol y en el video no se distingue de forma clara su identidad.

Los vehículos oficiales fuera del horario de labores deben permanecer estacionados, disponibles para cualquier función o necesidad de la dependencia.

Se espera que exista una investigación real sobre estos hechos, además de que se emitan las sanciones correspondientes.

En el sureste veracruzano el sistema de salud ha sido deficiente, según reportan mismos habitantes. En Agua Dulce se denunció que la clínica fue "maquillada" para simular estar en óptimas condiciones y pasar una certificación federal, posteriormente se llevaron el equipo y mobiliario que se había instalado.

En las clínicas de Allende, Las Choapas y otros puntos de la región el servicio no es eficiente, según medios locales, porque los insumos no llegan a tiempo, siendo una de las excusas la falta de vehículos oficiales.

