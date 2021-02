Urge ayuda para 400 perritos en albergue de Xalapa; a punto de cerrar

XALAPA, VER.- Ante la falta de alimento y dinero para tratamientos en veterinarios para mantener a alrededor de 400 perros en el albergue de Ada Azul, este viernes 26 de febrero se convocó a unirse al programa "Apadrina a un perrito" en la ciudad de Xalapa.

El espacio administrado por Ada Azul es popular en la capital veracruzana, por su labor de ayuda y rescate de los caninos. Muchos han llegado en situaciones precarias, a punto de morir incluso, y el apoyo brindado les ha salvado la vida.

En el albergue vive Chato, que era ocupado para cuidar una vivienda, y llegó al refugio "en los huesos", como describe en transmisión en vivo Azul. También están los casos de Blue, que llegó herido tras ser macheteado; Rex, que fue rescatado de un club de peleas y Abu, ocupada antes solo para procrear más perritos.

En entrevista para medio local, Ada señaló que ante la pandemia, muchos eventos de colectas que eran apoyados por grupos y universidades fueron cancelados, lo que ocasionó una disminución en el apoyo recibido de bultos de croquetas.

Solamente de alimento, se necesitan 300 kilos diarios para los 400 perros rescatados, que se traduce en aproximadamente 3 mil 500 pesos al día. El establecimiento está en crisis, a punto de ´quebrar´.

¿Cómo puedo ayudar?

"Apadrina a un perrito" dará inicio este viernes, a partir de las 16:30 horas en Arco Sur #122, a un lado del Poder Judicial.

Ada Azul aclaró que en caso de que alguien no pueda adoptar a un perrito en casa, puede apadrinarlo con las consultas al veterinario, desparasitaciones, estética y paseos, mientras el ´perrhijo´ es cuidado en el albergue.

También se puede apoyar a la causa con la entrega de croquetas en especie, donaciones de dinero para tratamientos de veterinario, y esterilizaciones, así como para mejoras de las instalaciones del refugio.

Las personas que deseen donar pueden hacerlo directamente al albergue localizado en Arco Sur número 122 o al teléfono 2283151491.

A través de sus redes sociales, Ada escribió un ´grito de auxilio´ a la población xalapeña para que se sume al llamado:

"Ojala muchos se sumen a éste evento ´Apadrina un perrito´ desafortunadamente estamos sin apoyo y nuestros rescates comen, se enferman, necesidades básicas ya no podemos sin su donación y muchos de estos no encontraran hogar por estar viejos, ciegos, discapacitados o no son de raza, éste es nuestro grito de auxilio