Universidad Veracruzana lanza jornada de vasectomías gratis en Xalapa

En caso de no querer la vasectomía recomiendan el uso de condón. (Foto: Redes)

XALAPA, VER.- La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana (UV) en coordinación con Servicios de Salid de Veracruz, lanzaron la Jornada de Vasectomía 2021, este jueves 30 de septiembre,

La jornada está dirigida a todos los varones que ya tienen "satisfecho" su deseo de paternidad o que no desean ser padres.

La vasectomía es un método anticonceptivo permanente y en algunos casos puede ser reversible, además, no interfiere con la actividad sexual, no tiene riesgos inmediatos ni a largo plazo y la recuperación es rápida, por lo que no requiere hospitalización.

La jornada es totalmente gratis y deberás acudir en horario matutino a la clínica ubicada en calle Córdoba s/n esquina Ernesto Ortiz Medina, fraccionamiento Veracruz. Para mayor información puedes comunicarte al 22 88 42 17 00 o 22 88 42 27 00 a las extensiones 10358 / 10379.

¿INYECCIÓN ANTICONCEPTIVA PARA HOMBRES?

Vasalgel se encuentra en proceso de investigación desde el 2010, por lo que después de más de 10 años, científicos lograron que la inyección sea reversible cuando el usuario lo necesite y no utilice hormonas para funcionar.

El proceso de inyección es de aproximadamente 15 minutos y solo necesitan insertar el RISUG (Reversible Inhibition of Sperm Under Guidance, por sus siglas en inglés) cerca de los testículos con ayuda de médicos profesionales y con anestesia local.

A pesar de que no existe llegada de la inyección anticonceptiva, la UV ofrece los servicios de vasectomía, para todo aquel que la quiera.

am