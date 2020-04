Universidad de Xalapa niega descuento a colegiatura, pese a covid-19

Xalapa, Ver.- Estudiantes del Instituto Científico de Educación Superior (ICES) denunciaron la negativa del plantel para reducir el costo de las colegiaturas, a pesar que el estudiantado no acude presencialmente a las aulas.

En voz de una de las afectadas, Daphne Brigitte Hernández, quien es mesera de un café en la zona de Los Berros, al mes se paga una colegiatura de 4 mil 477 pesos, pero en vista de que no acuden, lo justo sería recibir un descuento de al menos 50 por ciento.

En cambio, el Colegio sólo les ofrece pagar en abonos las mensualidades, pese a que la Profeco recomendó a las instituciones educativas privadas aplicar colegiaturas extraordinarias.

Los estudiantes piden un poco de empatía de los directivos de la institución con su situación.

"Lo único que estamos pidiendo es que en la escuela se nos el recurso de bajarnos la colegiatura porque no estamos haciendo uso de las instalaciones, y no es que no queramos pagar la colegiatura, sino que la bajen y por obvias razones no estamos trabajando, todo lo cerraron, no estamos recibiendo nada económicamente y necesitamos que nos ajusten el precio porque no podemos pagarla", explicó Hernández.