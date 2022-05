Una semana paralítico: Emanuel, víctima de transporte público en Veracruz

Emmanuel gritó del dolor cuando su cuerpo cayó en uno de los asientos traseros de un camión urbano de la ruta Tejería Puente, en el que viajaba rumbo a su trabajo en una radiodifusora del municipio de Boca del Río.

Adolorido, solamente atinó a recostarse en un asiento cuando el camión quedó atravesado en medio de la avenida Miguel Alemán, en el puerto de Veracruz, luego de que el eje trasero se le desprendió.

Una semana después del accidente, Emmanuel Carreón Calzada permanece inamovible en su domicilio debido a una fractura de columna que sufrió el jueves 12 de mayo de 2022 a bordo de un camión urbano.

"La verdad iba en condiciones bastante feas. Son 13 pesos lo que uno paga, tal vez no es mucho, pero uno comprende que si le suben al camión al menos la unidad va a estar en mejores condiciones, pero, al contrario", dice el locutor, de 29 años.

De acuerdo con Julio César Pedraza Ortiz, quien acompañaba a Emmanuel en el traslado, el camión era prácticamente una chatarra, le sonaba todo, tenía ventanas tapadas con bolsas de plástico y el vidrio de la puerta trasera estaba roto.

"Cuando se le salió el eje, pues tenía las llantas lisas, como aparecen en las fotos, todo podrido, a ese carro no le habían dado mantenimiento desde hace tiempo", afirma.

El también locutor y reportero asegura que el estado del camión con número económico 146 de la ruta Tejería Puente, en el que viajaba con Emmanuel Carreón, es una imagen común en el transporte urbano de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo.

"Se nos hace normal que truenen, que salten y que traigan roto un vidrio, lo tratan como de reparar en casa, porque se rompe un vidrio y le ponen plástico", comenta.

En la zona conurbada saltan a la vista camiones con asientos y ventanas rotas, pasamanos frágiles, interiores sucios, llantas lisas y aspecto antiguo, daños registrados sobre todo por el paso del tiempo sobre las unidades.

Aunque la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz indica que los camiones urbanos deben tener una antigüedad máxima de 15 años, en la zona conurbada circulan camiones que datan de los ochenta.

Los camiones avanzan por la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo con impunidad, desde la última revista vehicular realizada en el estado en 2017 por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Según la Dirección General de Transporte Público del Estado (DGTE), en aquel entonces se inventariaron 15 mil camiones en toda la zona conurbada.

Menos del 20 por ciento de las unidades enfrentó la revisión vehicular y solo el ocho por ciento cumplió con los requerimientos de Transporte Urbano.

Según Jorge Ramos, vocero de la Asociación de Transportistas de Veracruz (ASTRAVER), la actual tarifa impide que los concesionarios renueven y den mantenimiento al parque vehicular del transporte público.

La tarifa de nueve pesos por el boleto de un camión urbano en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo es la misma desde hace 10 años.

"Un boleto del transporte público en la ciudad de Veracruz debería rondar los 14 pesos, sin embargo, en ASTRAVER somos respetuosos de lo que mandate la autoridad correspondiente y serían ellos quienes hagan la adecuación que consideren pertinente para poder paliar esta situación económica en la que se encuentra el transporte público", expresa.

El vocero de ASTRAVER asegura que el ingreso que cada autobús genera diariamente es insuficiente para que los concesionarios compren nuevas unidades de transporte público.

Jorge Ramos reconoce que Veracruz tiene camiones urbanos en mal estado, sin embargo, insistió en que es consecuencia de que no existe una adecuación tarifaria.

El accidente

Julio Ortiz y Emmanuel Carreón Calzada abordaron el camión 146 de la Ruta Tejería Puente en la esquina de la calle Juan Soto y la avenida Ignacio Allende, con rumbo a la estación de radio para la que trabajan.

Emmanuel llevaba se sentó hasta la parte trasera del camión, pues llevaba una piñata, mientras que Julio tomó asiento tres filas más adelante.

La unidad avanzó hasta la esquina de las avenidas Miguel Alemán y Simón Bolívar, en donde el chofer aceleró, relata Julio, quien pensó que lo hacía para metérsele a un carro con la intención de ganarle al semáforo.

"En ese lapso, que fueron como 10 segundos, aceleró y fue cuando sentimos el primer golpe, en frente de una marcha YZA, cayó la primera parte del lado izquierdo, se salió la primera llanta", relata Julio Ortiz.

Hubo un segundo golpe. El locutor se levantó golpeándose con un tubo. Entonces volteó y vio que el cuerpo de Emmanuel brincó hasta el techo del camión y cayó hasta el asiento.

Otro joven que se encontraba frente a él salió disparado hacia los tubos, narra Julio, quien creyó que el pasajero se saldría de la ventana. En el camión iban 17 personas.

Julio corrió a asistir a su compañero, quien gritó al momento de levantarse. Entonces pensó que quizás se había lesionado con algún fierro, sin embargo, Emmanuel señalaba dolor en una costilla.

Un médico que pasaba por el lugar auxilió a Emmanuel en tanto llegaban los paramédicos de la Cruz Roja. La aseguradora se tardó casi hora y media en llegar, dice Julio Ortiz.

"El paramédico de la ambulancia de la Cruz Roja en lugar de traer la camilla, que es una portátil como de plástico, y ver la forma de que yo no caminara, hizo que me bajara", relata Emmanuel Carreón.

Aseguradora se negaba a cubrir gastos

Minutos después del accidente, Julio Ortiz y Emmanuel Carreón fueron trasladados hasta un hospital privado del puerto de Veracruz, en el que les diagnosticaron las lesiones.

El primero de ellos sufrió una lesión cervical, mientras que al segundo se le detectó una fractura en la columna, por lo que necesitó una cirugía urgente.

De acuerdo con Julio Ortiz, la aseguradora solo cubre 144 mil pesos de gastos médicos, sin embargo, la cirugía de Emmanuel rebasó el tope debido a que tuvo un costo de 250 mil pesos.

"En la noche del mismo jueves el hospital ya lo quería sacar, que ya dijéramos si íbamos a pagar, le pedían 50 mil pesos de depósito a la familia para poder operarlo", cuenta.

Después de varias horas de discusión con los dueños del camión de la empresa Autotransportes Barradas Vázquez SA de CV, la familia de Emmanuel llegó un acuerdo para que se cubrieran todos los gastos médicos.

La Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz indica que todos los camiones urbanos que brinden el servicio de transporte público deben contar con una póliza de seguro.

Jorge Ramos, vocero de ASTRAVER, manifiesta que es importante que cada pasajero que aborde un camión urbano solicite que el chofer le entregue el boleto para que su seguro de vida sea válido si sufre un accidente.

Asegura que la compañía de seguros deberá cubrir todos los gastos médicos hasta la recuperación de cualquier persona que sufra un accidente a bordo del camión.

Finalmente, la recuperación de Emmanuel Carreón no será pagada por la aseguradora, sino por los dueños de la Autotransportes Barradas Vázquez SA de CV.

El joven cuenta con cartera abierta en el hospital Star Medica para que sea trasladado de su domicilio a la clínica y viceversa para los chequeos que necesitará durante los próximos tres meses.

Posteriormente, será sometido a una rehabilitación, sin embargo, asegura que hasta el momento no recibe ningún otro tipo de apoyo por parte de los dueños del camión en el que se accidentó.

"El dueño del camión no ha preguntado si necesito algo, pues yo trabajaba, era yo el que estaba al frente de mi casa, tengo a mi hermana a mi cargo porque mi papá falleció hace un año, entonces me quedé al frente de mi casa, ahorita, al no trabajar, no genero", señala.

El joven desconoce si la estación de radio para la que trabaja lo apoyará durante los próximos tres meses, mientras se recupera. Emmanuel se siente en la incertidumbre, pues dejará de ganar alrededor de 13 mil pesos mensuales hasta que vuelva a caminar.





am