Ubica las casillas especiales en la zona conurbada

Durante la jornada electoral del 6 de junio, en la ciudad de Veracruz y Boca del Río se instalarán 6 casillas especiales en varios puntos de la zona conurbada, en las que podrán votar aquellas personas que se encuentren en tránsito por la ciudad.

PRIMERO HAY QUE ACLARAR QUÉ SON LAS CASILLAS ESPECIALES.

Si por algún motivo te encuentras en otra ciudad que no es donde resides y no puedes volver a tu distrito para votar, entonces debes acudir a una de las casillas especiales, las cuales se instalarán en lugares públicos.

Sin embargo, debido a su función, estas casillas no cuentan con muchas boletas, y tienen únicamente 750, por lo que es probable que en pocas horas ya no se pueda emitir el voto debido a que no hay papeletas, por lo que es importante ir temprano.

Asimismo, las personas locales podrán votar en las casillas especiales, siempre y cuando se encuentren lejos de su sección pero dentro de su distrito correspondiente, sin embargo, es mejor acudir a la casilla correspondiente, debido a que la votación es limitada.

En estas casillas únicamente se puede votar por las diputaciones de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, sin embargo, no se puede votar para los candidatos y candidatas a alcaldías y gubernaturas.

En la ciudad, serán 6 las casillas instaladas, por lo que serán únicamente 4 mil 500 boletas disponibles en toda la zona conurbada. Estas son sus ubicaciones:

DISTRITO 4 - Veracruz

Boulevard Doctor Rafael Cuervo, número 551, colonia Playa Linda, código postal 91810

En el local del servicio comercial Garis.

Carretera Xalapa, Número 317, Bruno Pagliai, localidad Valente Díaz, código postal 91697

Dentro de la Plaza comercial Framboyanes

DISTRITO 12 - Boca del Río

Centro comercial Plaza Mocambo

Calzada Juan Pablo II sin número, fraccionamiento Costa Verde, código postal 94294

Bajos del Palacio Municipal de Boca del Río

Avenida Revolución, sin número, colonia Centro, código postal 94290

Veracruz

Bajos del Palacio Municipal de Veracruz

Avenida Ignacio Zaragoza, sin número, colonia Centro, código postal 91700

Central de autobuses ADO

Avenida Salvador Díaz Mirón, número 1698, fraccionamiento Moderno, código postal 91910

Recuerda que debes acudir con tu credencial para votar INE actualizada, de lo contrario no podrás emitir tu voto en las casillas especiales.

