Turismo se ahoga en el Puerto de Veracruz por tercera ola covid

"Cuando se necesita yo hago remodelaciones de esas casas y a lo que me he dedicado es hacer esas pequeñas remodelaciones, si quieren un baño adicional, una cocina, de eso he ido subsistiendo. Yo me dedico al 100 por ciento al turismo, hay mucha competencia y a decir verdad yo soy desconocido en esa materia (la construcción) en Veracruz", dijo.