Tú, yo y él: así se vive el poliamor en el puerto de Veracruz

VERACRUZ, VER.- Alfredo cambiaría las palabras "putería y libertinaje", con las que se suelen estereotipar al poliamor, por "consentimiento y respeto de acuerdos".

Hace 15 años lo practica y continúa aprendiendo. El proceso de deconstruir el amor romántico y monógamo le ha permitido ser más auténtico y fiel consigo.

Si trasladáramos lo que nos cuenta sobre el poliamor a un ejemplo pop sabríamos que, con la honestidad suficiente, consentimiento y desapego, Aventura y Don Omar podían haber conservado su amistad, pues comprenderían que "Ella", la chica, amaba de una forma distinta a uno y a otro, sin que tuvieran que competir entre ellos.

"El amor no tiene medidas según yo, creo que uno de los grandes errores de los seres humanos es que queremos cuantificar todo ¿Cómo puedes cuantificar el amor? [...] yo podría estar en mi casa con 10 personas y quererlas de diferente manera", dice Alfredo, quien desde hace 18 años mantiene una relación sentimental y sexual con Ismael, y desde hace 10 con Alejo. Ambos en los mismos términos.

NINGUNO ESTÁ EN DESACUERDO Y LOS CUATRO TIENEN UNA BUENA RELACIÓN

¿Los cuatro? Sí. Alejo también tiene una relación con Gilberto, su novio.

El relato de Alfredo rompe con varias de las etiquetas que las personas pueden crear alrededor del tema: no es un millenial, prioriza la compañía y la hermandad sobre el sexo y no está confundido; sabe exactamente lo que quiere.

Se ha enfrentado a este otros prejuicios, incluso al interior de la comunidad gay jarocha, pues dice que hay homosexuales radicales "casados" con la monogamia; sin embargo, agradece que el ser que le enseñó a amar lo acepte.

Se refiere a su madre, una mujer que vive con discapacidad.

"Es una persona muy abierta conmigo, yo creo que el hecho de que ella pertenezca a una minoría la hace entender".

Alfredo e Ismael comenzaron a practicar el poliamor a prueba y error.

Su primera experiencia poliamorosa fue sexual. Ésta les amplió el panorama y así comenzaron a experimentar en el plano romántico.

Carlos es el nombre de su primer amor colectivo. Ambos estaban enamorados de él y Carlos estaba enamorado de ellos.

La relación duró un tiempo y después se disolvió, pero les enseñó mucho sobre el poliamor.

"Carlos era musculoso, grande, delgado, guapo, tipo interesante, muy inteligente, muy culto, cantante de ópera, era actor porno, era scort, tenía muchos elementos", recuerda Alfredo.

¿En el poliamor existen celos? Existieron entre Ismael y Alfredo; no solo con Carlos, también en otras relaciones, sin embargo, dialogarlo ha hecho que descubran lo que para ellos es el núcleo de la forma de amar.

"Es imposible que una persona llene todas tus expectativas o necesidades, es muy difícil, no lo hay. Entonces nos dimos cuenta poco a poco como teníamos ciertas necesidades, Carlos llenaba a unas necesidades mías que no las llenaba Ismael y Carlos satisfacía necesidades de Ismael que yo tampoco llenaba", platica.

MONOGAMIA, ¿TAMBIÉN ES HIJA DEL CAPITALISMO?

"Cada vez que lo pienso confirmo que el matrimonio, como relación monógama, se creó para sellar la paz, hacer negocios, hacer crecer a la familia y tener mayor mano de obra para la fuerza de trabajo, pero no para consolidar la relación entre un hombre y una mujer", dice Stephanie Coonts, autora de La Historia del Matrimonio, en el documental Monogamia, de la serie En pocas palabras, producido por Netflix.

Alfredo se recuerda como monógamo esperando a "su príncipe azul", deseando que su novio lo presentara con sus papás, pensando que el amor solo tenía un camino, sin embargo, fue mucho después que se dio cuenta de que el mundo está lleno de posibilidades.

Algunas frustraciones amorosas le llevaron a pensar ¿Qué pasaría si encontrara alguien que complementara esa parte? Él que cree que la insatisfacción (afectiva o sexual) es algo común que pasa en todas las relaciones.

Muchos monógamos, a decir de Alfredo, también son poliamorosos pero de clóset. Recurren a la infidelidad para satisfacer esas necesidades, causando sentimientos negativos e inseguridad en la otra parte y que puede derivar en rupturas de noviazgos o matrimonios.

DIVORCIOS Y SEPARACIONES, ALGO COMÚN

En los últimos 10 años el índice de los divorcios se ha incrementado, de acuerdo con la Estadística de Divorcios 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Esto se ve reflejado en la tasa nacional de divorcios por cada 10 mil habitantes, al pasar de 11.7 en 2010 a 18.4 en 2019.

En el año 2019 hubo 160 mil 107 divorcios en el país. Las principales causas a nivel nacional fueron el divorcio incausado, con 63 por ciento, seguido por el mutuo consentimiento con el 34.7 por ciento.

Los estados que registraron una menor tasa de divorcios por cada 10 mil habitantes fueron Veracruz (5.7), Tlaxcala (8.3) y Chiapas (8.9). Por el contrario, las entidades con mayor demanda en este trámite fue Campeche con 38.0, Sinaloa con 37.7 y Nuevo León con 37.2.

Los tipos de divorcios por sexo fueron mayores entre parejas heterosexuales con 159 mil 769, mientras que entre hombres hubo 146 y 192 entre mujeres.

El tiempo de duración de los matrimonios que se divorciaron en el 2019 fue: 30 por ciento se disolvió legalmente después de 20 años, 47 por ciento duró entre 6 y 20 años, 21 por ciento entre uno y cinco años, mientras que 1.5 por ciento duró menos de un año.

En 2019, en el país se registraron 504 mil 923 matrimonios y 160 mil 107 divorcios; es decir, por cada 100 matrimonios ocurrieron 31.7 divorcios.

A través del tiempo, esta relación ha ido en incremento, al pasar de 15.1 en 2010 a 31.7 en 2019.

"NO HAY UNA RECETA DE QUE A TODO EL MUNDO LE FUNCIONE LA POLIGAMIA"

La psicóloga Lorena Redondo Delgado, señala que desde hace décadas las relaciones poliamorosas han existido, aunque no reconocidas como un movimiento (como lo es en la actualidad).

Al igual que no hay ninguna receta para que el matrimonio monógamo funcione en todas las personas, lo mismo pasa con el poliamor.

"No hay un a receta que podamos decir que a todo el mudo le funciona, depende mucho de la personas e incluso de la etapa de la vida, de la persona, de sus proyectos, de sus condiciones".

En las relaciones poliamorosas existe un compromiso afectivo, donde hay acuerdos que toman las personas involucradas, el cual puede variar por relación.

La honestidad juega un papel importante, al igual que la madurez emocional, estos factores serán los que determinen la duración de una relación poliamorosa.

"El tema es que las personas pueden encontrar ahí (en el poliamor) una manera de vivir el afecto, el compromiso afectivo e incluso de ser. Si estos acuerdos son honestos, equitativos, no hay un abuso, no hay un engaño y entonces ya dependerá, como en cualquier vínculo, que pueda perdurar o no", dijo Lorena Redondo.

AUTOCUIDADO Y RELACIONES DE PODER EN EL POLIAMOR

Para Alfredo, lo más importante en su relación poliamorosa es ser sincero con sus parejas, pero, sobre todo, consigo; saber qué es lo que desea y conocerse.

En esta responsabilidad afectiva también entra el autocuidado, tanto psicológico como de salud. Aunque las enfermedades de transmisión sexual pueden darse en mayor o menor probabilidad en cualquier relación, estas elevan sus posibilidades en las personas poliamorosas, ya que según la sexologa Donají Martínez Reyes, al interactuar con múltiples personas se está mayor expuesto.

Otro de los puntos que agregó fue la distribución de poder. Las relaciones poliamorosas se vuelven más complicadas para las mujeres. A pesar de que en todas las parejas existe una cierta distribución de poder, donde una persona ejerce mayormente un dominio ante su pareja, en el caso de dos personas heterosexuales el hombre es el que suele tener mayor mando.

Esta condición suele darse en todo tipo de parejas, pero en el poliamor puede ocasionar mayor reto para las mujeres, mencionó Martínez Reyes.

"El tomar en cuenta que en el caso de que sean relaciones poliamorosas heterosexuales, poner muy en la mira que aún estamos en posiciones muy desiguales de género y por lo tanto las relaciones de poder que ejercen muchas veces los hombres pueden también inhibir en relaciones de más personas", mencionó.

*

Alfredo, ¿Qué es lo que más te gusta de cada una de tus parejas?

Ismael es el tipo más inteligente que conozco, tipo brillante, es guapo, atlético, su cabeza, basta para que tú caigas rendida o rendido a sus pies, tiene un humor muy acido muy negro, es muy ocurrente, pareciera muy serio, pero es un tipazo, muy entregado, estamos en el mejor momento, yo no hago nada que él no sepa, hay mucha confianza, comunicación.

Alejo uff, es fiestero, alegre, urbano de Ciudad de México, más joven, tiene 35 años, bonito cuerpo, me da un tipo de alegría diferente a como la que me da Ismael, con él me voy de fiesta y con Ismael me pongo a ver televisión.

¿Tienen planes juntos?

Sí, tenemos planes de poner un negocio, en un futuro tener una propiedad entre los cuatro, comprar un terreno, construir una casa, bajo las condiciones, estar hasta el final, juntos, cuidándonos, quien sabe quién tendrá la suerte de enterrarnos a todos, pero esa es nuestra principal meta, terminar la vida juntos, disfrutarlo, acompañarnos y ser felices.

Para ti, ¿Cuáles son las ventajas de ser poliamoroso?

Bueno, pues siempre vas a estar querido, creas vínculos que van más allá de la sexualidad, que es una hermandad, vas creando una familia y la más importante es que vives una relación frontal, sin tapujos, sincera.

... ¿y las desventajas?

Los sentimientos están muy expuestos y si no los manejas pueden quedar hechos trizas, cuestiones de salud sexual y el asunto social que las personas no comprendan cómo funciona y solo haya prejuicios.

am