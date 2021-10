"Tu familia te espera": María Fernanda lleva un mes desaparecida

"Ya estoy desesperada quiero saber de mi hija", dice Miriam Partida, quien hace un mes y una semana no sabe del paradero de María Fernanda Guatemala Partida.

Desde entonces la familia no deja de buscarla y pegar carteles con su foto en cada esquina, colonia y calle del puerto de Veracruz, con la esperanza de encontrar una mínima pista que les indique dónde está su hija.

La madre de la joven de 19 años afirma que el principal sospechoso de su desaparición se dio a la fuga y teme que la Fiscalía General del Estado (FGE) haya dejado de lado las investigaciones para su localización.

"Muy desesperante, la Fiscalía no da respuesta, ya ahorita tiene tres semanas que no nos dicen nada (...), me decían que tenía que venir a mi casa y estar tranquila, porque ellos estaban haciendo su trabajo", relata Miriam.

Pero la tranquilidad la perdió el pasado 29 de agosto cuando no pudo comunicarse con su hija, María Fernanda Guatemala Partida, quien desapareció en el fraccionamiento Lomas del Río Medio en Veracruz.

De acuerdo con lo relatado se encontraba con sus amigos en una fiesta cuando un taxi llegó por ella en la madrugada, después de eso perdieron todo contacto con su hija.

Desde entonces la familia Guatemala Partida denunció su desaparición a la FGE y a la Comisión Estatal de Búsqueda.

La angustia para los familiares de María Fernanda aumenta debido a que hace tres meses habían interpuesto una denuncia por violencia y agresión sexual en contra de su expareja, Julio Cesar N.

La relación que llevaba con su expareja era violenta, asegura Miriam, había días en los que María Fernanda llegaba con golpes y moretones, en otras ocasiones no la dejaba salir ni visitar a sus amigos, por lo que decidió dejarlo, tras la ruptura los mensajes de acoso y hostigamientos por parte de Julio Cesar N,. siguieron.

La madre de Fernanda relata que en una ocasión llegó a privarla de su libertad, pero su hija logró escapar y denunciarlo, el oficio 1067/2021 con el número de la Carpeta de Investigación UIPJ/DXVII/FESP4/1759/2021, es una de las pruebas que presentó la familia para que investigaran a su expareja.

Julio Cesar N., presunto sospechoso desapareció

"Yo lo culpo a él al 100 por ciento y necesito que ya me regrese a mi hija, no puede tenerla privada de su libertad", asegura Miriam.

Miriam aseguró que ya había pruebas a resguardo de la Fiscalía para proceder con la detención de Julio Cesar N., el día 15 de septiembre habían encontrado los últimos indicios para su arresto, esa misma tarde sus padres reportaron la desaparición de Julio.

Algo que a Miriam se le hizo una completa burla, la impotencia de ver que el principal sospechoso de la desaparición de María Fernanda había huido fue otro duro golpe para la familia.

"Huyó porque ya estaba todo completo y en la tarde lo dan por desaparecido, la Fiscalía no responde", dijo Miriam.

Asegura que el actuar de la Fiscalía para la detención de Julio Cesar N., fue demasiado tarde, por lo que le dieron tiempo de huir.

"Yo quiero que lo busquen porque él es el único responsable de la vida de mi hija, de la desaparición de mi hija, ya es demasiado tiempo, ya no puedo esperarme más, o sea no se me va a hacer justicias porque no tengo los recursos o de qué se trata, por eso me cierran el caso", lamentó.

Debido a los antecedentes que tienen de violencia por parte de Julio Cesar N., Miriam teme que la vida de su hija corra peligro, por lo que pide ayuda a las personas a localizar al presunto sospechoso de la desaparición de Fernanda.

"Necesito que lo encuentren a él para que me pueda entregar a mi hija, para que me responda por mi hija, él es el único responsable de la desaparición de mi hija no hay ninguna otra persona solo él", sentenció.

Veracruz el municipio con más desapariciones de mujeres: OUVMujeres

Datos del Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana (OUVMujeres), señalan que el municipio de Veracruz es el que registra un número mayor de mujeres reportadas como desaparecidas en el periodo julio - agosto.

Los datos que obtiene el observatorio mediante el monitoreo de distintos medios de comunicaciones de todo el estado que reportan estos casos de desapariciones señalan que de julio a agosto se reportaron 128 desapariciones de mujeres en todo el estado.

La región centro es una de las que más casos registró con 79, le sigue la zona norte con 32 y la sur con 17, del total de los municipios que conforman el estado el puerto de Veracruz fue el que más casos tuvo con 20 fichas de búsqueda, Xalapa 18 y Córdoba, Martínez de la Torre, Papantla y Boca los tres con cinco mujeres extraviadas.

Entre las edades con más desapariciones están las menores de 18 años con 67 casos, 55 adultas y 5 adultas mayores.

De esta cantidad 59.4 por ciento fueron localizadas y 40.6 por ciento siguen sin aparecer, de las cuales 67 que equivale 52.8 por ciento se encontraron con vida, 56 de las mujeres (44.1%) no se especifica y 4 (3.1%) estaban sin vida al momento de su hallazgo.

María Fernanda forma parte del 40.6 por ciento que siguen sin aparecer, mientras que su familia la sigue buscando en todo Veracruz, así como exige justicia para encontrar al principal sospechoso de su desaparición.