Tribunal Federal también tira elección interna del PAN en Veracruz

"Son infundados los agravios de los integrantes de la planilla que solicitó recomposición al considerar correcta la revocación porque la Comisión no puede obviar etapas propias del procedimiento como la sustitución del candidato a presidente por una persona que no obtuvo las firmas en la etapa prevista y se considera que a reponer el procedimiento el Tribunal no vulnera la autodeterminación del partido ni la voluntad de la militancia dado que se restituyó el orden de las cosas", señala el proyecto que observó los juicios ciudadanos 38, 39 y 40.