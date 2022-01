Tren arrastra pipa con conductor a bordo en Motzorongo

XALAPA, VER.- Una pipa que transportaba melaza fue impactada por un tren carguero en la comunidad de Motzorongo, perteneciente al municipio de Tezonapa, Veracruz, este jueves 20 de enero.

La unidad que transportaba melaza fue arrastrada por la locomotora y esto generó que el tanque se desprendiera, quedando sólo la parte donde se encontraba el operador.

Tras el accidente, el conductor de la unidad resultó lesionado y fue atendido por paramédicos del grupo Samuv y trasladado a una unidad médica para su atención, minutos después del percance.

Al lugar, también arribaron personal policiaco y de diferentes grupos de auxilio para las diligencias correspondientes.

El pasado 14 de enero, una camioneta en la que viajaban cuatro integrantes de una familia fue arrastrada varios metros por el tren cuando intentaba cruzar las vías en una colonia de la zona norte de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con lo relatado por vecinos, en el momento en el que el tren cruzó por las vías no dio aviso preventivo de su paso; mientras que otros testigos aseguran que el conductor no tuvo precaución al momento de atravesar las vías y no se percató que el tren se encontraba por atravesar.

Al lugar, llegaron personal de bomberos, Protección Civil (PC), Policía Estatal, Policía Municipal, Secretaría de Marina-Armada de México, así como personal de la empresa Ferro Sur, responsable de la operación del tren.

En el sitio, paramédicos de la Cruz Roja prestaron los primeros auxilios a los cuatro tripulantes de la camioneta, quienes solo recibieron atención prehospitalaria y no requirieron traslado para atención especializada a una clínica.