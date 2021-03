Tras sobrevivir a covid, familia de Julio y Elda se enfrenta a secuelas

Las secuelas de salud física y emocional que la covid dejó en la familia de Julio y Elda, todavía están en proceso de sanar, después de seis meses de que los cinco integrantes se contagiaran siguen luchando para salir adelante de la enfermedad.

El primero en presentar malestar fue Julio, aunque todavía no tiene en claro cómo se contagió, cuenta que pudo ser en su trabajo, lo que comenzó como una laringitis se fue complicando, hasta que su médico particular concluyó que todos los síntomas apuntaban que había contraído el virus SARS-CoV2.

La negación y el miedo de lo que representaba el diagnóstico fue muy difícil de afrontar para la familia, en especial para Julio, con el paso de los días los síntomas se fueron agravando, la falta de oxígeno fue una de las complicaciones que lo puso al borde de la muerte.

Mientras él estaba postrado en cama, sus hijas fueron las siguientes en contraerlo, aunque no presentaron complicaciones más que temperatura, vómito y tos, la última en contagiarse fue Elda, quien tuvo que cargar con todos los cuidados de su familia, ya que todo el tratamiento lo llevaron desde casa.





Después de todo lo que tuvieron que pasar para salir adelante, ahora se enfrentan a las consecuencias que persisten en su familia.

Conforme pasa el tiempo admiten que algunos malestares han ido disminuyendo, pero otros todavía siguen causando estragos, el dolor de cabeza, pérdida de peso, cabello y la tos son un ejemplo de las secuelas que dejó la covid.

"La tos si dilató en quitarse, ya ahorita es poco, la sensación de flemas es parte de las secuelas, dolor de cabeza casi diario, a veces amaneces bien otras te dolía mucho la espalda", comentó Julio.

Elda menciona que tras padecer covid sufre de dificultad para respirar, los cambios de temperatura le causan malestar, su hija menor también se encuentra pasando por estas complicaciones.

"Nuestro cuerpo ya no regresa a la normalidad, porque para mí no es normal que, cuando haya norte me falte la respiración (...), mi bebé está actualmente en tratamiento para la rinitis, porque después de esto ella resulta con audición plana y los médicos me dicen que pudo ser a raíz del covid o de otras veces que le ha dado gripa", dijo Elda.

Otro de las enfermedades que le diagnosticaron a Julio después de realizarse todos los estudios, fue hígado graso y piedras en los riñones, aunque los doctores y la familia cuentan que estas complicaciones no fueron desarrolladas precisamente por haber padecido covid, fue uno de los indicios que hizo que se dieran a notar.

Daños emocionales y económicos también afectan a pacientes de covid

Las dos hijas del matrimonio también padecen las consecuencias, pero a diferencia de sus padres y su hermana menor las secuelas no dañaron tanto su salud física, sino su estado de ánimo, la depresión que padecen hizo que buscaran ayuda de psicólogos para sobrellevar este proceso.

"Actualmente están en tratamiento psicológico, está yendo a terapia para sobrellevar toda esta situación que vivimos", dice Elda.

La doctora particular Guadalupe Angélica Toledo, asegura que una de las secuelas más frecuentes que tienen sus pacientes después de superar la covid, son las afectaciones emocionales.

"El estado nervioso yo diría que es la segunda consecuencia del covid, es una dificultad para manejar el estado de ánimo, una limitación de repente está de buenas otras de mala, durante el proceso de la enfermedad el paciente se vuelve inquieto, ansioso, intranquilo con insomnio, con miedo a dormir, porque tienen miedo a no amanecer", dice.

Aseguró que los antidepresivos juegan un papel importante durante el tratamiento del covid, al igual que los ansiolíticos, ya que la enfermedad altera las emociones de las personas, principalmente en las que presentan síntomas más graves.

Al igual que los gastos económicos que surgen al llevar este tratamiento en casa, pues el gasto en medicamentos, consultas y demás insumos hacen que los pacientes entren en depresión por todos estos factores.

Medicamentos pueden causar consecuencias si tienes otros padecimientos

Pese a que las secuelas son diferentes en cada persona y va dependiendo del grado de severidad que haya presentado el paciente, existen algunas complicaciones que causan ciertos medicamentos en los contagiados que previamente ya padecían de alguna enfermedad como la hipertensión y diabetes, aseguró Guadalupe Toledo.

"Si el paciente es diabético e hipertenso, en el tratamiento del covid se utilizan mucho unos medicamentos que los conocemos como esteroides, estos medicamentos en los pacientes diabéticos aumentan los niveles de glucosa, aumenta la retención de líquidos, por ende, si eres hipertenso te aumenta la presión arterial".

La doctora recomienda a las personas que padecieron el covid consumir vitaminas para reforzar los pulmones, al igual que seguir tomando las precauciones para no volver a contraer el virus.

A pesar de todos los estragos que el covid deja en las personas Guadalupe Toledo admite que también sus pacientes suelen tener una mejor percepción de la vida y valoran más su salud, este es el caso de la familia de Julio y Elda, la covid los hizo estar mucho más unidos.

