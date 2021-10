Tras robo a Casa MAM solicitan ayuda para encontrar disco duro

Durante la madrugada del sábado 9 de octubre, sujetos entraron a robar a la sede de la asociación para mujer con cáncer Casa MAM en el puerto de Veracruz.



Los delincuentes se llevaron dinero, una computadora y otros artículos que la asociación vende para recaudar fondos, sine embargo, también se llevaron un disco duro que contiene el trabajo y proyectos que se han hecho en 10 años, por lo que solicitan a los ciudadanos ayuda para localizarlo, aseguró la directora Roxana Guìzar.

Los ladrones entraron por la parte de atrás de la casa, donde está un terreno abandonado, después forzaron la ventana y puertas para entrar a las habitaciones.

Roxana Guizar aseguró que en distintas ocasiones reportaron a los dueños del inmueble para que lo cercaran, debido a que es utilizado por personas como baño público o para delinquir o consumir sustancias nocivas.

Señaló, que aún no tienen la cantidad exacta de dinero que se robaron, pues apenas se encuentran haciendo el inventario y que por fortuna no se llevaron los medicamentos que se les donan a las mujeres que acuden a la asociación.

"Abrieron todos los portones, tumbaron todo (...) es la primera vez en cinco años que se meten arrobar", aseguró.

El dinero que los ladrones se robaron proviene de las ventas, donaciones y rifas que las integrantes de la fundación realizan para pagar los tratamientos de quimioterapias, pelucas oncológicas y demás medicamentos que necesitan para llevar su tratamiento contra el cáncer.

Roxana Guizar lamentó la situación, pues durante la emergencia sanitaria tuvieron que suspender actividades como la Pasarela Rosa y Zumba Rosa, que los ayudaba a conseguir más fondos.

"Nos partimos el alma, ahorita estuvimos vendiendo donitas para hacer esto y que la gente venga y se lleve con una facilidad todo nuestro trabajo. Aparte de eso dices no se vale, porque es una causa donde apoyamos a mujeres con cáncer, no hay cuota de recuperación, todo lo damos, para eso trabajamos en los eventos y se me hace mala onda", lamento Roxana Guizar.

Casa MAM ayuda a 84 mujeres de diferentes municipios del estado que padecen cualquier tipo de cáncer, les proporciona medicamentos, pelucas y otros servicios que requieren para llevar su tratamiento oncológico.

Pidió la ayuda de los ciudadanos y al Ayuntamiento para localizar al dueño del terreno abandonado para que coloquen una cerca, pues temen que los ladrones regresen.

Casa MAM se encuentra ubicada en el bulevar Manuel Ávila Camacho en la colonia Ricardo Flores Magón, cerca a la playa Villa del Mar donde en los últimos meses se tiene el registro de múltiples robos a transeúntes y a negocios cercanos a la zona.

Por declaraciones de los vecinos aseguran que la zona de se volvió peligrosa, debido a los constante asaltos.