Tras regaño de Ahued, empresa apura obra en calle de Xalapa

XALAPA, VER.- La empresa Desarrollos Tecnológicos e Industriales, S.A. de C.V., apuró la construcción con concreto hidráulico de la calle Sayago, entre las calles San Roque y Xicoténcatl, luego de que el alcalde, Ricardo Ahued, criticó que no hubiese obreros laborando.

El presidente municipal realizó una transmisión en vivo a través de Facebook, en la que advirtió sanciones debido a que la constructora incumplió con el compromiso de laborar en fines de semana para agilizar los trabajos.

"De verdad genera molestia, la lentitud y el atraso que lleva esta obra. Hoy es domingo, mañana voy a tomar las medidas que sean necesarias para sancionar, apresurar esta obra que tiene ya varias semanas", adelantó el munícipe.

En un recorrido hecho en la zona se pudo constatar que llegó una cuadrilla de empleados, quienes continuaron con los trabajos.

OBRA MILLONARIA

El Ayuntamiento licitó esta obra por la cantidad de dos millones 998 mil 387 pesos, en donde resultó ganadora dicha empresa, al haber propuesta el monto más bajo y asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a "precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes".

El fallo se realizó el pasado 8 de abril, según el acta oficial publicado por el Ayuntamiento a través de su página de transparencia.

Para la obra con número 20223000870403 se concedió un plazo de ejecución de 90 días naturales, financiada con Recursos Fiscales 2022, mismo que todavía no vence

OTROS SÍ DESCANSARON

Ahued Bardahuil advirtió que estará revisando personalmente los avances de otras obras, una vez que nuevamente estará trabajando en el Ayuntamiento tras padecer covid-19.

En su transmisión apuntó que personalmente fue revisar la obra frente al Club Britania, en donde constató que había "cero personas" trabajando.

En un recorrido hecho en la zona, se constató que este domingo ningún obrero acudió a laborar al sitio.

El proyecto consiste en la ampliación y construcción con pavimento de concreto hidráulico en la avenida Paseo de Las Palmas, de Paseo Justo Fernández a calle Miravelas, en la colonia Jardines de Las Ánimas y Anáhuac.

Respecto a la falta de compromiso de las constructoras para laborar en fines de semana, el alcalde señaló:

"El que no esté en el ritmo y que no esté en el compromiso con la gente, con la ciudad de Xalapa, no tiene nada que hacer".





