Tras recibir computadora, Ángel podrá continuar sus estudios

Coatzacoalcos Ver. - "Agradezco mucho lo que me mandaron y que estoy dispuesto a ayudar a otras personas", expresó muy agradecido Ángel Moreno Zapata de 13 años, tras recibir una computadora de una persona altruista que decidió apoyarlo en sus estudios, luego de que su historia fuera contada por este medio de comunicación y otros de Coatzacoalcos.

La Silla Rota Veracruz fue testigo de que ante la falta de algún dispositivo que le permitiera tomar clases a distancia en medio de la pandemia del covid-19, el menor decidió hacer mandados para ganar dinero y comprarse su computadora. Aun cuando ello le costaría varios meses tenía su meta bien fijada.

Sin embargo, semanas después de que su historia fuer compartida en redes sociales, un primer altruista de forma anónima lo busco desde Estados Unidos.

"Vino un muchacho de Estados Unidos que me quería conocer y me dijo que compró la lap y que le estaban poniendo el antivirus y todo lo que necesitaba para que funcionará bien, y después vino su novia y me la trajo, solo me pidió que me tomar una foto para que el viera que ya la había recibido", cuenta muy emocionado Ángel.

Posteriormente otra funcionaria del ayuntamiento de Coatzacoalcos, le dono una computadora de escritorio que hoy luce instalada en su cuarto, lo cual ayuda aún más Ángel y sus dos hermanos, quienes también toman clases a distancia.

"La verdad estoy emocionado, agradecido y sobre todo sorprendido, porque no imagine recibir tanto apoyo", manifestó.

Sus calificaciones han mejorado

Su sonrisa delatan su felicidad, pues ya no tiene problemas para conectarse con sus maestros del segundo grado en la secundaria Moises Saenz.

Desde que recibió la primera computadora su rendimiento ha mejorado en las clases, pues sus maestros del segundo grado de secundaria lo pueden observar y dejan participar en los módulos.

"De hecho ahora ya saco 10 o 9, porque ya me ven los maestros y participo en las clases, eso me da puntos extras", dice Ángel.

"Desde que recibió la computadora ahora se le ve todos los días haciendo su tarea y tarea que falta se le habla al maestro y se está pendiente con los trabajos que le piden y hasta los maestros lo felicitan", refuerza su madre la señora Viridiana Moreno Zapata.

Ángel pertenece a una familia cuya madre es la responsable de llevar el sustento a su familia y cuidar de sus tres hijos, por lo que con lágrimas agradece lo recibido, y esta dispuesto a luchar por sus sueños para ayudar a su familia a salir adelante.

Por ello envía un mensaje a aquellos niños y jóvenes que atraviesan situaciones similares.

"Que no se rindan, porque para tener un trabajo o vivir necesitas de la escuela, y yo algún día espero ayudar a quien lo necesite".