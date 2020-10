Tras perder empleo en hotel, Blanca vende artesanías para vivir

Sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, en la ciudad de Veracruz, sentada en una de las bancas está Blanca Silva, junto a ella unos clientes se detuvieron a curiosear las artesanías que están tendidas en el suelo, mientras conversa con las personas, muestra cada uno de los cráneos que elaboran y pintan a mano.

Después de que Blanca perdiera su trabajo por causa de la pandemia del covid, decidió emprender un nuevo negocio junto a una de sus amigas, vendiendo artesanías que ellas mismas fabrican, para sobrevivir lo que reste de la crisis que trajo la enfermedad.

Hasta antes de la pandemia ella trabajaba de recepcionista en un hotel del puerto de Veracruz, después de que el coronavirus entró al estado al igual que muchos trabajadores fue despedida debido a la baja de la actividad económica en la que se vio en vuelto el sector turístico.

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Veracruz informó que hasta el mes de agosto dos hoteles en la ciudad cerraron sus puertas definitivamente, mientras que otro número de establecimientos –aún sin contabilizar-, había recurrido a realizar ajustes de personal.

Blanca fue una de las personas que perdió su empleo, apoyadas de tutoriales que veían en internet, ideó junto con su compañera la manera de hacer las piezas que ahora vende.

Mientras Blanca fabrica los moldes para los diseños, su amiga pinta cada uno de las figuras que irán impregnadas en aquellos cráneos, cada uno con un estilo diferente, pero siempre dando alusión a uno de los personajes más emblemáticos para los mexicanos, la muerte.

"El proceso no es nada fácil, porque es cuestión de dedicación, si fallas te puede salir mal la forma de lo que es el cráneo desde las calaveritas más chiquitas hasta las tazas"

El material con el que las elaboran es una mezcla de barro y cerámica, pues admite que tratan de economizar lo más que se pueda para obtener algo de ganancia y así tener algo de ingresos para llevar a casa.

Jarochos no valoran las artesanías

La idea de fabricar estos cráneos surgió debido a que las personas ignoran mucho la cultura, las tradiciones que existen en el país y las artesanías que son fabricadas en el estado, aseguró Blanca.

Uno de los retos a los que se enfrentaron fue el vender estos artículos a los porteños, ya que la mayoría no suele apreciar dichos objetos, sus compradores más constantes son personas del extranjero.

"Recientemente fui a San Cristóbal, allá sin ningún problema el turista tanto local como internacional no me regateaban los precios y lamentablemente en el puerto sí. Yo no sé si es por el sueldo o la economía, pero sí me ha costado", aseguró.

Por lo que, en algunas ocasiones, tiene que bajar los precios originales que cuestan cada una de sus obras para que pueda vender algo.

Tuvo que cerrar su local por falta de ingresos

En el mes de noviembre Blanca tuvo que cerrar su local que administraba junto a su tía y que estaba en la Plaza de las Artesanías, debido a que las ventas se desplomaron y se le hizo imposible poder costear la renta que ascendía a los 3 mil 500 pesos mensuales.

Mientras que la pandemia vino a empeorar su situación y terminó vendiendo en aquel lugar del bulevar, pero asegura que, ni la pandemia es impedimento para seguir buscando oportunidades, aunque admite que hoy en día será difícil conseguir un trabajo en algún hotel, debido a que la crisis continúa.

Ella seguirá emprendiendo este nuevo proyecto, al igual que comenta que entre semana se dedica a la venta de licuados y jugos, ya que es la única manera que tiene de generar algo de dinero.

"Estoy tratando incluso de empezar a hacer pulseritas artesanales e incluso vender plantas suculentas, la verdad ahorita es lo que está dando el mercado y por qué no hasta vender comida", dijo.

Informalidad creció durante pandemia del covid; INEGI

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en julio del 2020 el sector informal alcanzó un 27.3 millones de personas, 1.7 millones más que en junio del mismo año, esto cuando la cuarentena y el cierre de comercios no esenciales se aplicó como medida para controlar el covid.

En el caso de los hombres el aumento en la ocupación informal fue de 1.8 millones y en las mujeres una disminución de menos 134 mil personas entre junio y julio de 2020.

En tanto que, la población que se encuentra sin trabajar y que estuvo buscando trabajo en el último mes, fue de 5.4 por ciento de la Población Económica Activa en el mes de julio de 2020. Lo que equivalió a 2.8 millones de la población desocupada, igual que en el mes previo.

La encuesta arrojó que las personas desocupadas de 25 a 44 años representaron el 50.7 por ciento, seguido del grupo de 15 a 24 años con 28 por ciento.

Respecto al mes anterior, el primer grupo subió 1.7 puntos porcentuales y el segundo grupo aumentó en 2.5 puntos porcentuales.

Mismos que al igual que Blanca se vieron en la necesidad de buscar diferentes actividades, principalmente en el sector informal de la venta de comidas, artesanías y demás oficios para sobrevivir a la crisis que trajo la pandemia.

ygr