Tras feminicidio de Dayana convocan a marcha en Veracruz

NANCHITAL, VER. - El asesinato de la menor Itzel Dayana perpetrado la tarde de este jueves 3 de junio, ha conmocionado a los habitantes de Nanchital y el estado de Veracruz, quienes ya comenzaron a exigir justicia a través de redes sociales.

Para este viernes el Colectivo feminista local, ha convocado a una marcha para exigir a las autoridades que se de con el responsable.

"El colectivo feminista convoca a todas las hermanas de Nanchital y sus alrededores para pedir justicia para Itzel, saliendo de la plazoleta del boulevard López Portillo, vestimenta negra, carteles, flores, velas, todo lo que haga ruido y muchos huevos. El día de mañana 2:00 pm. No es una, somos todas", publicaron en redes sociales.

Dayana fue asesinada cuando se encontraba en su hogar, pero antes fue abusada sexualmente relataron testigos.

Familiares encontraron a la adolescente de 16 años amarrada de pies y manos con varios golpes.

El último contacto que tuvo con su madre fue después del mediodía, a través de una llamada telefónica dónde le aseguraba que se encontraba en su hogar ubicado en la colonia San Regino. Después dejó de contestar las llamadas.

Hoy se desconoce quién o quienes fueron los responsables de este asesinato, aunque las autoridades ministeriales ya abrieron una carpeta de investigación.

CARTA DE UN FAMILIAR

En redes sociales también circula una carta dirigida a la víctima de parte de un familiar que replicamos en este medio.

"Jamás creí que pasaría en mi familia, jamás creí que a una niña inocente, sin meterse con nadie ni deber nada. Te arrebataron de nuestras vidas, dicen que las mujeres estamos locas por pedir seguridad, justicia y respeto para nosotras... Que nosotras buscamos nuestro propio mal.

Quien creería que estando en tu propia casa, haciendo tarea porque eras una excelente estudiante, alguien te haría daño?. Con apenas 16 años iniciabas nuevas etapas en tu vida. GRACIAS, por siempre estar pendiente de todos nosotros, por preocuparte, por ser tú.

HOY QUIERO QUEMAR TODO POR TI, QUIERO JUSTICIA, NADIE PUEDE VENIR A DECIRME QUE NO GRITE, QUE NO PIDA, QUE NO EXIJA!!!!

Pido, grito y exijo por ti, mi Itzel, que papá Dios te reciba con los brazos abiertos y guíe tu camino, dichosa tú, ya estarás con Mamá Gil y Papá Tino, saludalos de parte de todos nosotros mi niña hermosa, te amamos!

#JusticiaParaItzelDayana.

am