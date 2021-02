Tras fallecer atropellada su hermana, Vale murió por dejar tratamiento

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.- Farah Valentina Díaz del Castillo, o como sus familiares y amigos la llamaban "Vale", falleció ocho meses después de la muerte de su hermana Ivana Camila, quien fue atropellada por un conductor ebrio en Martínez de la Torre.

La menor de 17 años permaneció internada los primeros días de febrero, pero murió a causa de complicaciones de salud, padecía Lupus Eritematoso Sistémico; tras caer en depresión y decidir abandonar su tratamiento.

Vale era hermana de Ivana Camila, quien murió junto con su novio Emanuel el 15 de junio del 2020, cuando fue atropellada por Iván Alonso N., quien conducía a exceso de velocidad y en estado de ebriedad.

Iván Alonso "N" se encuentra bajo proceso en libertad, es hijo del reportero de Radio Televisión y director de la página de noticias "Parando Oreja", José Sarmiento Morales y sobrino del subdirector del Sistema de Atención a Llamadas de emergencia del C4 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Javier Morales.

Farah Valentina escribió una carta dirigida a Iván Alonso "N", luego de que el 15 de enero del 2021 el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Noveno Distrito Judicial de Misantla, Florencio Hernández Espinoza, concediera la libertad bajo fianza al acusado de homicidio culposo.

En la carta, Farah Valentina describió lo que sintió el día que mataron a su hermana:

"Iván Alonso...: Recuerdo el día que atropellaste a mi hermana, es revivir el infierno, el antes y el después de nuestras vidas, el inmenso dolor que piensas que no existe hasta que pasan las cosas. Quiero decirte que yo creo en la responsabilidad colectiva más que en la personal. La vida de un ser humano puede caer muy bajo si creció en un ambiente adverso, carente de expectativas, de seguridad o de amor, pienso que lamentablemente este fue tu caso, entiendo que alguien como tú, con todas esas privaciones, tendrá muchas razones para no valorar la vida y cometer actos de brutalidad.

Yo como su hermana sentí que moría de tanto dolor. Fue tan grande la pena que mi alma no pudo habitar más dentro de mi cuerpo y me desplomé entre sollozos y gritos. Al volver, sentí un boquete en el pecho a través del cual se dreno la fe. Ya pasaron 7 meses y de mis ojos aún salen millones de lágrimas cuando pienso es ella, la extraño todos los días y no cesa la aflicción por su ausencia. Era la mejor hermana que una persona pueda tener, era mi mejor amiga, mi confidente, mi apoyo y mi más grande amor, por eso después de todo este tiempo no me canso de luchar por ella, inconsolable e incrédula de su destino...

Ante tanto sufrimiento que nos has ocasionado, sin merecerlo, no puedo imaginar lo que piensas de tus acciones. Dejas muerte, dolor y calumnia desde temprano en tu existencia. Tus hijos serán siempre hijos de un asesino y tus padres, los padres de un asesino y cargarán siempre con ese estigma el resto de sus vidas. Has a tus seres querido y compañeros la indigna tarea de mentir por ti y defender lo indefendible".

Este viernes 19 de febrero a las 14:00 horas se celebró una misa en la iglesia de la comunidad de Paso de Telaya. Farah Valentina de 17 años fue sepultada junto a su hermana Ivana Camila de 24 años.

