Tras destitución de Winckler, Fiscal Anticorrupción abandonó el cargo

Xalapa, Ver.- El Fiscal Especial Marcos Even Torres abandonó su cargo tras la remoción de Jorge Winckler, indicó José Manuel Pozos Castros, presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local.

Aseguró están a la espera de que la encargada del Despacho, Verónica Hernández Giadáns notifique al Congreso Local, y proceder a iniciar un proceso de designación del titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

Expuso que en este momento el Congreso ya no tiene injerencia en el tema, pues corresponde a Verónica Hernández el iniciar el proceso administrativo por el abanando de funciones e informar a la brevedad a los diputados, por lo que no se debe dejar correr el plazo legal de 30 días, pues el espacio no debe quedar acéfalo.

“Eso se llama abandono de trabajo y corresponderá a la Fiscal en funciones tomar las acciones correspondientes. La ley prevé que ella debe informar al Congreso y el Congreso deberá tomar las acciones correspondientes”.

De acuerdo a la ley, a partir de que el cargo quedó vacante, el Congreso tendrá 20 días naturales para nombrar a diez candidatos aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, misma que deberá ser remitida al Gobernador del Estado.

Si el Gobernador no recibe esta lista dentro del plazo señalado, enviará libremente al Congreso una terna y designará provisionalmente al Fiscal General hasta en tanto el Congreso haga la designación definitiva.

En caso de que el Gobernador no envíe la terna dentro del plazo previsto en el punto tres de este inciso, el Congreso dispondrá de diez días hábiles para designar al Fiscal General de entre los miembros de la lista mencionada en el punto uno de este inciso.

Y si el Congreso no hace la designación dentro de los plazos establecidos en las disposiciones anteriores, el Gobernador designará al Fiscal de entre los candidatos que integren la lista enviada por el Congreso o, en su caso, la terna respectiva. Si por cualquier causa, no se configuran ni la lista, ni la terna, el Gobernador podrá designar libremente al Fiscal General.

