Tras desear la muerte en redes, funcionario se retracta con médico

Orizaba, Ver. El delegado de Catastro en Orizaba, José Ramón Sánchez Hernández, deseó la muerte de un conocido médico de Orizaba en un desafortunado comentario en redes sociales el 8 de julio.

En la publicación de un usuario que hacía extensiva una petición de la familia del doctor Juan del Bosque Márquez, ex diputado federal del PRI, para contactar a quien hubiera padecido COVID-19 para donar plasma, el funcionario estatal expresó "ojalá se reúna pronto con su dios".

Su comentario causó asombro y molestia entre quienes lo leyeron, exortándole alguno a "medir sus comentarios" al ser un funcionario de gobierno.

A pesar de ello, el delegado de Catastro puntualizó que su comentario no era "sarcasmo...y aunque te parezca bajo....es más bajo no ver por los demás que no tienen recursos económicos como ese señor y que están enfermos de covid y que haya regidores que no vean la viga en el ojo".

Más tarde, el funcionario, en un escrito publicado en sus redes sociales, admite que realizó desafortunados comentarios, los cuales atribuyó a una opinión personal y no como servidor público.

Sin embargo, se excusó atribuyendo la situación a un arranque "que no representa nuestra verdadera personalidad".

El delegado de Catastro ofreció disculpas a la familia del doctor Juan del bosque, así como a quienes se hayan sentido ofendidos por lo comentado