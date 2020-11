Tras desalojo, IVAI se mudará al edificio Victoria en Xalapa

XALAPA, VER.- Ante los problemas de alquiler del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), se busca cambiar su sede al edificio Victoria, del Instituto de Pensiones del Estado (IPE)

Lo anterior lo señaló la directora del IPE, Daniela Griego Ceballos, quien indicó que este edificio ubicado en Xalapa se rehabilitó y esperan que para el 1 de diciembre el IVAI, pueda cambiarse a las nuevas oficinas, luego de que les fue informado que el edificio que ocupan debe ser desalojado.

Adicionalmente, indicó que el edificio ubicado en Ignacio de la Llave podría ser rentado por la Contraloría General del Estado, con lo cual el IPE podría obtener recursos para su mantenimiento.

"Estamos por formalizar con el IVAI para rentar el edificio Victoria y estamos en pláticas con la Contraloría General del Estado para usar el edificio de Ignacio de la Llave. Esto nos va a generar rentas que en años no se recibían, la proyección es que el 1 de diciembre el IVAI ocupe el edificio Victoria", informó.

Griego Ceballos dijo que en el caso del edificio Victoria tenía 20 años sin rehabilitarse, por lo cual en los últimos meses se han realizado trabajos de mantenimiento para que sea un sitio funcional.

"Hemos rehabilitado bienes inmuebles, tenemos 45 propiedades, dos de ellas en Xalapa el edificio Victoria y el edificio Ignacio de la Llave, que durante muchos años no se rehabilitaron y no se rentaban. La idea es generar ingresos, en la medida en que podamos mantener cierto equilibrio, que no se nos dispare el impacto sobre las finanzas del estado".

Agregó que en el caso de los cinemas Mocambo cuando llegaron a la administración encontraron una deuda de más de 6 millones de pesos de cuotas condominales y ahora llegaron al acuerdo para que acabar el litigio y la idea es rentarlo.

En otro tema, la directora del IPE indicó que para 2021 se prevé un subsidio por parte del Gobierno de Veracruz al instituto de 3 mil 300 millones de pesos, que se sumarán a la reserva técnica que esperan cerrar este año con mil 500 millones de pesos.

"Vamos a cerrar bien con la Reserva Técnica, la proyección es pasar los mil 500 millones de pesos en este año; en dos años hemos ganado más de 317 millones de pesos; en diciembre de 2018 la reserva tenía mil 168 millones de pesos, en 2019 era poco más de mil 300 millones de pesos".

Sobre el pago de aguinaldos, dijo que el IPE pagará nómina y aguinaldos sin problema; en el caso del aguinaldo se tiene proyectado pagarlo el 21 de diciembre.

"Vamos a pagar sin problemas la nómina de diciembre y el aguinaldo, ya tuvimos una reunión con todo el equipo que trabaja en nómina para pagar en diciembre".

Finalmente, sobre las deudas que mantienen algunos Ayuntamientos con el IPE, la funcionaria indicó que en conjunto deben alrededor de 290 millones de pesos, además de que el Poder Judicial es el único ente que mantiene un adeudo de 43 millones de pesos.

Derivado de la falta de pago al IPE, recordó que se han interpuesto más de 40 denuncias y esta estrategia les ha redituado en la firma de más de 41 convenios para el reconocimiento de adeudo y pago, el más reciente convenio se firmó con el Ayuntamiento de Ciudad Mendoza.

"Solo nos queda el Poder Judicial que es un organismo autónomo y nos debe alrededor de 43 millones de pesos; el Cecytev nos paga ahora en noviembre los 360 millones de pesos que nos deben y los ayuntamientos nos deben aun 200 millones de pesos".