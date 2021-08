Tras denuncia, Pepe Mancha acusa que gobierno le debe 600 mil pesos

El exdirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), José de Jesús Mancha Alarcón, reviró que el Gobierno del estado le debe 600 mil pesos por una obra que su constructora realizó durante el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Luego de que La Silla Rota Veracruz dio a conocer que la esposa de José Mancha, la diputada local plurinominal del Partido Acción Nacional, Montserrat Ortega Ruiz es accionista mayor de las constructoras “Biodiversidad del Golfo S.A. de C.V.” e “IZAL INMOBILIARIA S.A. de C.V.”, y ambas empresas, participaron en la licitación por invitación en diversos contratos de la administración pasada, el panista señaló que las obras sí se realizaron y que el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se niega a pagar el finiquito de una de estas.

Durante el bienio pasado se destinaron 70 millones de pesos para la familia Mancha, por medio de las razones sociales “Biodiversidad del Golfo S.A.”, “IZAL Inmobiliaria” y “Multiservicios El Elemento”.

En el caso de “IZAL Inmobiliaria”, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) falló con una adjudicación de 16 millones 779 mil 039 pesos en obras de caminos.

Mientras que para Multiservicios El Elemento, el 05 de septiembre de 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) le asignó la obra de “Construcción de cuatro dormitorios para la Región Totonaca” en los municipios de Coatzintla y Papantla, por la cantidad de 7 millones 386 mil 031 pesos.

A lo anterior se agregan las obras asignadas para Biodiversidad del Golfo: la rehabilitación de edificios de la escuela primaria Ponciano Arriaga, y la rehabilitación de edificios del CREN, ambas en el municipio de Tuxpan.

Sobre esta última empresa, el Órgano de Fiscalización Superior promovió denuncia por la asignación de contratos a dicha razón social, lo anterior, tal y como lo observó el ente auditor en la revisión de la cuenta pública 2017 del Instituto de Espacios Educativos (IEE).

Pese a ello, Mancha Alarcón, aseguró que si la obra observada se muestra como inconclusa se debe a que el Gobierno de Veracruz no ha pagado el finiquito para esta obra.

“Lo que yo les pediría es que nos paguen una obra que todavía nos deben, son más de 600 mil pesos, me informan que nos deben una obra que es seguramente la que está observada, señalando falta de conclusión, pero no hay finiquito porque no nos han pagado; nos debe dinero el gobierno”.

Y descartó que las autoridades puedan proceder contra él o su esposa porque insistió en que al momento de ser beneficiados con los contratos no eran funcionarios públicos.

Agregó que a sus empresas no les han hecho solicitud de información o citatorio por parte del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), por lo que dijo "es tema superado".

