Tras ataques contra funcionaria, Cuitláhuac pide "apechugar"

XALAPA, VER. - El gobernador Cuitláhuac García Jiménez recomendó a las funcionarias estatales y del Poder Judicial a no tener la piel tan sensible y no hacer caso de las críticas en su contra que se difunden en redes sociales, que, en ocasiones, dijo, no tienen impacto entre la población.

Este martes se anunció que la directora general de Administración del Tribunal Superior de Justicia, Joana Marlene Bautista Flores, denunció a quien resulte responsable por una campaña de difamación en su contra y su familia, la funcionaria valoró que se trataba de violencia política de género.

El gobernador reconoció que no estaba informado de los hechos, sin embargo, dijo que no es la primera ocasión en la que una funcionaria pública denuncia campañas de desprestigio en su contra.

"No es nada sencillo (trabajar) entiendo que esté bajo presión la directora Joana Marlene Bautista, el presupuesto del Poder Judicial supera los mil millones de pesos y hay presiones y decisiones administrativas que hay que hacer. Licitación de obra nueva, licitación de servicios, pero también está recursos humanos que depende de la dirección de Administración".

García Jiménez recordó que ellos han presionado que los salarios de los funcionarios del Poder Judicial no sean exorbitantes, y eso podría generar malestar entre los trabajadores, luego de que bajaron el 20 por ciento el salario de 21 magistrados, "este año creo que no lo han repetido".

"Le mandamos nuestro saludo a la directora de administración del Poder Judicial y no dudo que el consejo de la Judicatura la apoye, ya veremos.

"Y bueno también, los ataques en redes tenemos que aceptarlos de donde vengan, aunque siempre debes preguntarte de parque de quién, y si somos funcionarios públicos hay que apechugar", planteó.

Comentó que él no hace caso a las críticas, porque por lo regular son infundadas, con ganas de denigrar, por lo que insistió "hay que aguantarlas".

Minimizó los ataques a la funcionaria al señalar que seguramente son muy poquitos veracruzanos los que están enterados de lo que pasa en el Poder Judicial, pues por lo regular se trata del autoconsumo de notas de difamación.

El mandatario recordó que una funcionaria "de nivel" llegó a su oficina con un "bonche" de impresiones de publicaciones de redes sociales y responsabilizó a sus subalternos de la campaña de desprestigio.

Al revisar los documentos se dio cuenta que las notas tenían dos, seis y 25 likes o me gusta, lo que revela que era ella quien estaba consumiendo el contenido de redes, por lo que minimizó las críticas.

Y le recomendó preocuparse cuándo sea él quien la llame a su oficina, pues en tanto eso no ocurra, la funcionaria tiene su confianza.

mb