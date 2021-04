Tras 4 días desaparecido, localizan a menor en Coatzacoalcos

COATZACOALCOS, VER. - Un menor de edad que se encontraba desaparecido desde hace cuatro días en Coatzacoalcos, fue localizado con vida por elementos de la Policía Municipal en un trabajo coordinado con la Fiscalía Regional.

De acuerdo con información recabada por este medio, el pasado 25 de abril el adolescente con iniciales C. D. J. G. salió de su domicilio particular en la colonia Emiliano Zapata, para dirigirse a la casa de un amigo en la colonia Benito Juárez a la cual no llegó.

Al no regresar a su hogar, su madre comenzó a buscarlo por cuenta propia y al no lograrlo interpuso una denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Personas Desaparecidas.

La Fiscalía Regional solicitó el apoyo del área de Atención a Víctimas de la Policía Municipal, quienes implementaron un fuerte operativo de seguridad para su localización, y este jueves 29 se pudo dar con el paradero del menor.

El adolescente fue entregado a las autoridades ministeriales, quienes a su vez, lo entregaron a sus familiares sin daños físicos.

Hasta el momento se desconoce cuál fue la causa de su desaparición, toda vez que las autoridades no han aportado mayor información al respecto.

