Transporte Rosa en Veracruz, medida aislada ante violencia: Feministas

XALAPA, VER.- La puesta en marcha del programa Autobús Rosa en Veracruz, que brinda transporte público a mujeres, es considerada por feministas una medida aislada que, si bien, brinda seguridad, debe ser acompañada de más acciones en el entorno social.

En Veracruz, con dos alertas de género por violencia feminicida y violencia equiparada -por no garantizar el derecho al aborto-, se implementó el nuevo modelo de transporte en los municipios de Xalapa, Veracruz puerto y Córdoba, demarcaciones donde se busca garantizar la seguridad de las mujeres en la vía pública, donde registra el mayor número de ataques a mujeres.

El pasado 15 de abril, se criticó en redes sociales que las unidades de la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz (Astraver), que sería de uso exclusivo para mujeres en el Puerto de Veracruz, terminaron siendo abordados por hombres, que no respetaron los vehículos pintados de rosa.

Las activistas Arussi Unda, vocera de la colectiva feminista Las Brujas del Mar y Arhely Cuesta Briones, de Feministas 4T, capítulo Veracruz, coincidieron que la actitud de los hombres que no respetaron el transporte destinado a mujeres muestra la falta de cultura y desprecio hacia las acciones que se promueven para reducir la violencia de género que se padece en el estado.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan que de enero a marzo se registraron al menos 21 feminicidios; seis mujeres secuestradas y 72 víctimas de extorsión, lo que ubica a Veracruz en segundo lugar a nivel nacional.

¿Cómo surge el transporte rosa?

El 25 de octubre del 2021 se puso en marcha en Xalapa la primera ruta del autobús rosa, el programa se implementó con la idea de brindar seguridad a las mujeres.

Fue el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutierrez Maldonado el encargado de poner en marcha la primera unidad que recorre las calles de la capital, "vas a ver que sí va a funcionar, vamos a andar en todos los municipios", expresó.

Ese mismo modelo se replicó en el Puerto de Veracruz, fue el pasado 12 de abril cuando la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz (Astraver) puso en marcha ocho unidades rosas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

A penas tres días después, se difundió en redes sociales fotografías de las unidades con hombres haciendo uso de la unidad exclusiva para mujeres, lo que generó severas críticas de usuarios y feministas integrantes de Colectivas.

Hombres solo muestran su desprecio a las mujeres: Brujas del Mar

Arussi Unda, vocera y líder de la colectiva Las Brujas del Mar, planteó que el hecho de que las unidades rosas no sean respetadas solo muestra el desprecio hacia la población femenina que tiene a Veracruz en los primeros lugares de violencia.

Lo hecho por hombres, se debe asociar a que los límites que imponen las mujeres no son respetados por ellos, cuando solo hay ocho camiones en la zona conurbada, planteó en entrevista con E-Consulta.

"Lo único que hace o la única función de estos limitados camiones es que alguien no te eyacule encima o que no agarre una parte de tu cuerpo en el trayecto (...) es lo que podemos evitar.

"Esto es un paliativo no es una estrategia que asegure nada, ni que erradique la violencia, ni nada. El separatismo y los espacios exclusivos para las mujeres tiene la intención de tener espacios donde que no haya hombres y que no haya violencia hacia las mujeres".

Como usuaria diaria del transporte, contó, le ha tocado ir sola en una unidad con varios hombres, por lo que plantea que el autobús rosa es una alternativa para mujeres que no sobra, pero no abona mucho a resolver el fenómeno de la violencia.

Veracruz está en los primeros lugares de feminicidios, desaparición forzada, en violación, en abuso sexual infantil, por lo que el uso de autobús exclusivo de mujeres es "una radiografía del desprecio de los hombres, que llegaron a decir que era discriminación no dejarlos subir a una unidad exclusiva para mujeres".

Al referirse al programa Transporte Rosa explicó que desde que se anunció la entrada en operación se informó que serían manejados por hombres, sin embargo, no se les capacitó para saber cómo actuar cuando una mujer es agredida a bordo de las unidades.

Ahora ya se confirmó "con bombo y platillo" que ya se cuenta con una conductora mujer, sin embargo, la activista cuestionó por qué desde el principio no se planeó bien el proyecto, especialmente cuando en ese tipo de acciones se les destina dinero de los contribuyentes.

"¿Por qué no hacerlo bien desde el principio?, desde el primer día nos llegaron fotos con hombres arriba (...) básicamente son ocho camiones que rotularon de rosado y que tiene la función de cualquier otro", platicó en entrevista.

En Veracruz ya se tenía el antecedente del taxi rosa que nunca fue exclusivo para un sector de la población y que no abonaron en nada a la seguridad de las mujeres, o las patrullas moradas, que nunca fungieron como una opción de atención eficiente para atender delitos cometidos contra el sector femenil, recordó.

Al autobús, pidió, se le deberían sumar acciones como mejorar el alumbrado eléctrico en las calles, que sigue siendo deficiente; mantener limpios los predios y no cerrarlos, pues en esos espacios se pueden violentar a mujeres.

Feministas 4T, capítulo Veracruz, también reprueba hombres en autobús rosas

Arhely Cuesta Briones, integrante de la colectiva Feministas 4T, capítulo Veracruz planteó que los índices de violencia en Veracruz han llevado a que diferentes instituciones establezcan mecanismos del manejo de espacios seguros, como es el transporte público exclusivo para mujeres.

Las estrategias, dice, cumplen con una parte, pero el tema debe ir más allá, y se debe promover una cultura en la que los hombres entiendan que esos espacios separatistas buscan un ambiente seguro para las mujeres.

"Es un tema de conciencia, formación y educación, creo que es la parte en la que tenemos que seguir trabajando todas en los espacios en donde nos encontremos, porque queda micho por hacer.

"(El autobús rosa) Es una buena iniciativa, pero no es suficiente, porque la estadística dice que la mujer es mayormente violentada en la calle, por lo que se deben implementar más acciones en las calles".

Como parte de la violencia feminicida se declaró alerta de género en los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.





