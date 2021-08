Tránsito mantiene operativo contra vidrios polarizados

La zona conurbada Veracruz-Boca del Río amaneció un operativo en contra del uso de vidrios polarizados en vehículos, oficiales de Tránsito del Estado ya están aplicando multas a los infractores.

En el municipio de Veracruz, la Dirección de Tránsito Municipal tiene activado un operativo contra vidrios polarizados, pero los agentes están facultados para infraccionar si detectan autos con cristales que tengan algún entintado u objetos que obstaculicen la visibilidad hacia adentro, así lo dijo el director de tránsito, Arturo García García.

La multa por traer vidrios polarizados es de 840 pesos, sin embargo, indica que de pagarse en los primero 5 días, tendrán un descuento del 50 por ciento, pero si la pagan a partir del sexto día, tendrían que pagar el 100 por ciento de la multa.

Indicó que aún no están en contacto con la Dirección de Tránsito del Estado que realiza operativos en los municipios donde no opera alguna dirección municipal, sin embargo, de ser necesario no descarta que se coordinen los operativos.

Esta nueva medida del reglamento se aplica para todas las unidades, no sólo las particulares, también los autos de transporte público, patrullas y camionetas de las policías.

En Boca del Río no hay activado un operativo al respecto, sin embargo los oficiales están aplicando multas si se incumple el reglamento, señaló el director de Tránsito, Francisco Montero.

Explicó que el Reglamento de Tránsito de Boca del Río contempla en su artículo 62, que los cristales del vehículo no deben ser alterados de su tonalidad como salen de agencia, tampoco se pueden poner películas parasol o polarizados que obstruyan la visibilidad hacia adentro de la unidad.

Lo que sí está permitido es un entintado ligero de fábrica que permite la visibilidad al interior.

De no haber visibilidad por objetos o polarizados, aplican una multa tipo "B" que equivale a 5 o 10 UMAS, es decir, 425 a 850 peros, si es que no pagan dentro de los días naturales; además se le retiene su licencia al conductor.

Operativo Estatal

El director general de Tránsito y Vialidad del Estado, José Antonio Campos Valencia informó que el operativo se desplegará en todo el estado, en coordinación con las delegaciones que tengan su propia corporación de tránsito.

En primera instancia, detalló el titular, se solitará al conductor retirar el material polarizado que impida la visibilidad al interior de la unidad, si este no accede a quitarlo, se le asignará una multa y la unidad será llevada al corralón.

Respecto al costo, explicó que la multa está catalogada como grave, y podrá alcanzar hasta las 32 Unidades de Medida y Actualización, sin embargo, informó que por pronto pago se puede reducir hasta en un 75%.

El titular de la dependencia, manifestó que esta acción fue solicitada por el gobernador de estado, Cuitláhuac García Jiménez, y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como parte del plan para mejorar la seguridad en el estado.