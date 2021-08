Trámites obstruyen medicamento para niño con leucemia, en el Cecan

Xalapa, Ver.- Trabas burocráticas de servidores del Centro de Cancerología de Xalapa (Cecan) obstruyen la compra de un medicamento para Rafael Alberto, paciente de seis años de edad con diagnóstico de leucemia meloide aguda.



Dicho medicamento, de nombre Gemtuzumab, permitiría a Rafael ingresar a la lista de candidatos a un trasplante de médula, sin embargo el elevado precio del fármaco y la dilación en trámites del Cecan reducen las esperanzas del pequeño originario de Jilotepec, Veracruz.

En este caso, el precio unitario por cada inyección de Gemtuzumab es de 446 mil pesos, por lo que por las tres ampolletas, se requiere una compra de más de un millón 300 mil pesos.

Al respecto, el padre de Rafael Alberto; Rafael campesino del municipio de Jilotepec, municipio ubicado en la región montañosa central, explicó que la medicina corregiría un defecto genético del niño y por lo tanto, puede aspirar a un trasplante de médula.

“Mi hijo tiene un problema de leucemia meloide, él ya está con enfermedad desde hace algunos años, ahorita volvió a recaer y la doctora tratante nos dio la opción de quimioterapia, son muy fuertes y si Dios quiere, él sea candidato a trasplante de médula” indicó.

Señaló que Rafael recibió el diagnóstico de la leucemia meloide a los cuatro años de edad, y desde entonces, la quimioterapia es la única opción para el pequeño próximo a cumplir 7 años el próximo 6 de junio.

“Nos dio la noticia de que había recaído el cuatro de abril, lo llamó la doctora para poner la quimioterapia. Nos dio la receta pero él necesitaba un medicamento porque tiene un problema de cromosoma y ese medicamento lo que hace es que le regenera todo” dijo.

Indicó que el 29 de abril ingresó la receta con ese medicamento al Centro de Cancerología, pero en ese momento no contaban con Gemtuzumab en existencia y por lo tanto, debía solicitarlo en adquisiciones y recibir respuesta.

“Después fuimos otra vez y a esa receta le faltaban algunos datos, la volvió a hacer la doctora y la volvimos a meter, nos dijeron que estaba en proceso, que ya había habido unas reuniones, que solo faltaban unos detallitos”

Sin embargo, directivos del Cecan le notificaron que el medicamento no se incluye dentro del cuadro básico.

“Una química me dijo '(el medicamento) es muy caro y no creo que se lo compren. Su doctora tiene que venir a una junta con los directivos para justificar su compra y ver que beneficios tiene su hijo con el medicamento'” explica Rafael.

Entonces, la doctora presentó nuevamente los datos a la dirección para la compra del medicamento y sin conseguir respuesta.

“De hecho no está el medicamento en México, (la doctora) localizó al proveedor y cada ampolleta cuesta 446 mil pesos. El proveedor está en la mejor disposición y con la documentación de mi hijo” dijo Rafael.

Indicó que la compra de las ampolletas implica un gasto de un millón 300 mil pesos, siendo una cantidad imposible de pagar para el agricultor.

“Mi hijo está en casa. No se ha podido internar, porque no está ese medicamento, no tiene caso que esté internado, no le van a hacer nada, se va a chocar y los internamientos son muy largos” señaló y pidió que esta solicitud llegue a oídos del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y del Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor.