Tráfico de migrantes coludido con delincuencia organizada: Cuitláhuac

XALAPA, VER.- Cuitláhuac García Jiménez afirmó que el problema de tráfico de migrantes está coludido con bandas dedicadas a la delincuencia organizada en Veracruz, esto durante la conferencia de prensa de este lunes 15 de noviembre,

El gobernador fue cuestionado por acciones de su administración para atender las problemáticas generadas a raíz del flujo migratorio de personas que buscan llegar a Estados Unidos, a lo que respondió que se pretende brindar seguridad a los y las migrantes en su paso por el estado.

También, aseguró que los "polleros", como son conocidas las personas encargadas de trasladar extranjeros y extranjeras de extremo a extremo de Veracruz, fueron captados por la delincuencia organizada.

"Tenemos el problema de que los que se llamaban antes polleros, eran conocidos como polleros, aquí en Veracruz, quedaron lamentablemente en manos de la delincuencia organizada.", aseguró.

El tráfico ilegal de migrantes es un delito que en los últimos meses se ha agravado, en muchos casos al ser detectados se reporta la precaria situación en las que son trasladados e incluso extorsionados y abandonados.

Sobre el tema, García Jiménez confirmó que los ´polleros" en ocasiones han ofrecido a los migrantes llevarlos a un hotel o refugio, los encierran incomunicados y en ese lapso de tiempo los familiares de los migrantes son extorsionados para que den una cantidad de dinero por la libertad de los migrantes, sin que estos sepan lo que realmente pasa.

"Son los que trafican, no les importa realmente la situación de los migrantes, lo que les importa es extorsionarlos, sacarles una cantidad de dinero y dejarlos a la deriva. Por eso estamos exhortando a los migrantes a que no caigan en las manos de estas personas, a que no acepten que los trasladen"

Recién el 8 de noviembre aproximadamente 100 migrantes que viajaban a bordo de un tráiler a punto de incendiarse fueron rescatados por elementos de la Guardia Nacional.

Los hechos se registraron sobre la autopista Veracruz-México, cerca de la gasolinería Los Cafetos cuando un tráiler que transportaba migrantes, entre ellos menores de edad, fue interceptado por la Guardia Nacional.

El gobernador citó otro caso, en Ozuluama, donde migrantes era llevados hacia el norte de Veracruz y luego los abandonaron, en total se registraron seis hospitalizaciones entre ellos se encontraban menores contagiados con covid.

"Realmente se trata de una extorsión de tráfico de migrantes donde hay de por medio un pago", declaró el mandatario.

Sobre el cuestionamiento de si ya se tenía detectadas a autoridades coludidas por este delito, el gobernador afirmó que no existen autoridades veracruzanas en esa situación.