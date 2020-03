Trabajadores de Pemex no fueron despedidos; analizarán casos: Nahle

Al señalar que 50 trabajadores de Petróleos Mexicanos del sur de Veracruz no fueron despedidos de sus plaza, sino solo suspendidos temporalmente, la Secretaria de Energía Rocío Nahle García, afirmó que se analizará cada caso de manera particular.

Lo anterior, tras el paro que mantienen cerca de 50 trabajadores, que argumentan fueron despedidos sin argumento alguno desde el pasado 2 de marzo cuando no se les permitió el ingreso a los complejos petroquímicos Morelos y Cangrejera, así como el edificio de Pemex Petroquímica en Coatzacoalcos.

"Me dice recursos humanos que no están todavía separados del sistema, que estaban en suspensión por cada caso determinado de sus plazas y eso es lo bueno que no han sido separados y por eso es que se analizará caso por caso" reiteró la funcionaria federal.

Al ser cuestionada sobre cuándo serán reinstalados estos trabajadores no dio fecha ni tampoco aseguró que todos podrían lograrlo.

Este 6 de marzo se cumplieron cinco días del paro, de los integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP), y después del mediodía acudió la representante del Consejo de Administración de Pemex, para sostener un encuentro con representantes de recursos humanos, auditoría interna y del área jurídica de petroquímica.

Y al salir, argumentó, que los cambios obedecen a una microestructura que se aplicó, por supuesto exceso de plazas.

"Y hoy lo que estamos revisando es que porque hay tantas plazas, si hay plazas que no están cubiertas, mejor que cancelen esas plazas, que las personas que están trabajando o si quitaron a una persona para poner a otra, debe haber un argumento de evaluación"

Otro de los temas que analizará, es la profesionalización de los directivos, pues asegura que es requisito obligatorio contar con un título y cédula profesional.

Lo cual no todos los directivos cumplen, tal es el caso de al subdirector de Etileno y Derivados, Manuel Antonio Mijares Bravo, como se dio a conocer en medios de comunicación.

"Yo me llevo este dato, porque hay responsabilidad cuando uno acepta un cargo ya sea de gerencia o de directivo, debes tener responsabilidad y de contar con un título profesional"

En dicha reunión no se permitió el acceso del dirigente nacional de la UNTYPP, Pablo López Figueroa.

