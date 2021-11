Top nacional de estados con más feminicidios; Veracruz segundo lugar

Las aves de rapiña dieron aviso de un cuerpo en descomposición en camino rural de Papantla.

A pesar de que estaba cubierto con cal, no impidió que animales lo carcomieran; tampoco impidió que personas se percataran el 28 de octubre de que al cuerpo le habían cortado manos y piernas.

En vida, pertenecía a una mujer, por quien no se pudo exigir justicia porque no era identificable. Su asesinato se suma a los 5 feminicidios ocurridos solamente en octubre del 2021 en Veracruz, entidad segundo lugar nacional en el delito.

Desde al menos 5 años, Veracruz ha ocupado los primeros lugares en carpetas de investigación abiertas por feminicidios, y 2021 no es la excepción. Según cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional, 61 mujeres que fueron asesinadas por su condición de género de enero a octubre en Veracruz.

El estado gobernado por Cuitláhuac García Jiménez ocupa actualmente el segundo lugar en cifras de feminicidio, y en reiteradas ocasiones ha enfatizado un discurso contra la violencia de mujeres.

"El feminicidio es un delito grave y en Veracruz no dejaremos de actuar en su contra, con o sin alerta no habrá impunidad. Aquel que agreda a una mujer, que atente contra su vida o sea parte de cualquier agresión en contra de ellas, en este Gobierno no habrá impunidad", dijo el mandatario tras su participación en Mesa para la Construcción de la Paz, en Nogales, el 9 de noviembre del 2021.

Esta es la posición que ocupa actualmente la entidad comparada con las demás del país:

Estado de México: 118 carpetas

Veracruz: 61 carpetas

Jalisco: 53 carpetas

Ciudad de México y Nuevo León: 51 carpetas

Chiapas y Chihuahua: 40 carpetas

El clima de violencia para las mujeres no es aislado; los feminicidios en 2021 si bien no van a la alza, son cifras que mes con mes se mantienen, y es un clima que el gobierno de García Jiménez ha ´cargado´ desde principios del año.

Febrero es hasta ahora el mes con jornadas más violentas de feminicidios en Veracruz este año. En solo 28 días 9 mujeres fueron asesinadas por su condición de género, según mismas cifras del Secretariado Ejecutivo.

Sin embargo, estos números podrían ser un reflejo, o una noción de la cantidad real de feminicidios en la entidad. El 3 de octubre del 2021 Danna Soraya fue asesinada en la comunidad de Villa Independencia, del municipio de Martínez de la Torre. Al tratarse de un asesinato tras ser asaltada autoridades tipificarían como homicidio.

Familiares exigieron fuera investigado como un feminicidio, por las huellas de violencia con que fue hallada tras ser arrojada de una altura de dos metros sobre un muro de contención hacia el río Bobos.