Toman precacuciones por coronavirus en Capitanía de puerto de Coatzacoalcos

La Capitanía de Puerto en Coatzacoalcos se mantiene alerta desde hace un mes debido a los casos de coronavirus en China, confirmó su titular, Edith Osiris Reyes Reyes.

En entrevista, comentó que fueron implementados los protocolos instruidos por la instancias de sanidad internacional.

"Nosotros estamos apegados y le estamos dando seguimiento a lo que nos está dando sanidad internacional, ellos giraron unos oficios donde nos están invitando a darle difusión con las agencias y con todo el medio marítimo de medidas que deben tomar"

"Nosotros únicamente estamos como apoyo a ellos, toda esa parte referente a ese tipo de temas estamos en apoyo a la autoridad que le compete y en este caso es sanidad internacional",¬†expresó.

Reyes Reyes confirmó que las medidas preventivas iniciaron desde hace un mes, cuando se supo del virus en el continente asiático.

Sin embargo, la piloto naval aclaró que a Coatzacoalcos no ha llegado ninguna embarcación procedente de China ni tampoco han zarpado barcos hacia aquella parte del mundo.

"Hasta el momento no hemos tenido ninguno, la verdad no, no ha habido ninguno. Me parece que el tráfico es hacia Estados Unidos, ninguno ha reportado que venga proveniente de China o que zarpe hacia ese puerto"

Por otro lado, confirmó que la Capitanía de Puerto se mantiene en alerta debido a un evento de "norte", que ingresará este jueves, ya que podría traer consigo vientos de más de 80 kilómetros por hora.

Presencia MX / La Silla Rota Veracruz