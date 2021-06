"Todos queremos justicia"'; velan a Dayana en Nanchital

"Cuando llegué por la desesperación como madre quería ver a mi niña, tiré mi bolso a mi mueble, pero como los vecinos ya le habían llamado a la policía no me dejaron pasar y cuando pasó mi esposo le pedí la bolsa y después entré y la saqué y me di cuenta que me habían robado. Solo la policía estuvo dentro de la casa", señaló.