"Todo lo concentran en covid, los demás somos invisibles": Guillermo

Veracruz, Ver.- Guillermo guarda fotos de la noche en que se mantuvo tres horas acostado en sus propios desechos. Ese día le suministraron laxantes para atender el estreñimiento causado por su enfermedad que desde hace 40 días lo mantiene en una cama del Hospital Regional de Veracruz sin una fecha para ser operado.

Los gritos desesperados a la enfermera que camina de un lado a otro de la habitación para que lo ayudara a asearse no fueron suficientes para que lo volteara a ver, tuvo que esperar el cambio de turno para un trato humano.

“En este caso una enfermera que me dejó con la mierda, tomé unas pastillas de laxantes, pero me dio chorro como por tres horas y gritaba yo y la enfermera se fue. Hasta las 12 de la noche que llegó la segunda enfermera y sorprendida me preguntó porqué estaba así y fue porque así me dejaron”.

Guillermo lamenta que su padecimiento haya aparecido en medio de la pandemia de covid-19, pues afirmó que pacientes como él quedaron “invisibilizados” por autoridades del Sector Salud que centran su preocupación en la emergencia sanitaria.

“El Secretario de Salud todo lo está concentrando al covid y a nosotros nos tienen invisibles, o a mí por lo menos, no hay manera de que volteen a verme, de que vean mi situación, yo siento que me estoy muriendo en vida.”

SIN DIAGNÓSTICO CERTERO

En la cama 343 del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, Guillermo Lastra Sáenz espera desde hace 40 días la cirugía con la que podría volver a caminar, mientras su salud se desmejora a cada momento.

Desde entonces espera que autoridades del sector salud cuenten con los recursos económicos para costear la operación que requiere, ya que no tiene un ingreso fijo que le permita solventar los gastos.

El hombre de 56 años originario de este puerto de Veracruz, relató que el Área de Trabajo Social le informó que por ahora no había dinero para poder financiar los gastos requeridos para su tratamiento, lo único que le quedaba era seguir esperando a que el Hospital tuviera los recursos.

La espera la soporta en soledad por la falta de algún familiar que pueda hacerse cargo de él, además de los malos tratos que ha recibido por algunas enfermeras y personal de administrativo del Hospital.

El 18 de abril, Guillermo Lastra fue hospitalizado debido a que un tumor le fue detectado entre las vértebras c4 y c5, afectando su capacidad para caminar.

Desde entonces el diagnostico fue “tumoración intraraquidea extramedular”, que requería una intervención quirúrgica urgente, según lo que informó el médico que lo atiende, a quien identifica como Humberto Alfaro.

Sin embargo, la operación no solo no se ha aplicado, sino que no cuenta con un diagnostico completo que le permita saber o descartar si el tumor que lo afecta es cancerígeno y requiere el tratamiento oncológico.

Para poder determinar si existe o no metástasis en su cuerpo, es necesario que se someta a un estudio clínico de tomografía, esto es algo que no ha podido hacer debido a su incapacidad para desplazarse y la falta de algún familiar que pueda hacerse responsable de él en el traslado al sitio que cuente con el equipo, ya que en el Hospital Regional se carece del equipo.

Lastra señaló que solicitó apoyo del Área de Trabajo Social para ser acompañado a la aplicación de la tomografía, hasta ahora no tiene ninguna respuesta positiva y el tiempo para combatir un posible cáncer incrementa al mismo tiempo que su estado de salud en general.

“Mis piernas se atrofian cada vez más, estoy expuesto a llagas por el tiempo de estar acostado aquí, el estreñimiento se complicó, la sonda se complicó y se infectó porque no le aplicaron una técnica correcta para retirarla”.

MALOS TRATOS

Aunque afirma que no son una constante, Guillermo Lastra señaló que durante su estancia ha sido víctima de malos tratos por parte del personal de salud y administrativo, que empeoran su situación.

“No solo eso, otra enfermera le dije que me dejara agua del garrafón que está a tres metros y me contestó que no era su función, tuve que tomarme la saliva”.

Guillermo Lastra reconoce el valor del personal médico y de enfermería que a diferencia de lo antes relatado se mantiene al pendiente de sus necesidades.

Sin embargo, narró que los malos tratos no solo provienen del personal de salud, lo que más lo indignó fue la respuesta que recibió del Área de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado y de Trabajo Social del Hospital, quienes se supone deberían resolver su situación.

“Hoy cumplo 40 días, yo hablé a atención ciudadana del Gobierno del Estado porque estaba desesperado y me atendió el licenciado Luis y me dijo que me iba a poner un gestor. El señor Eric Torres, el gestor, me dijo que le dieron cifras diferentes del costo de la cirugía, le dijeron que yo me salí del monto del apoyo porque eran 127 mil pesos, que no podía hacer nada”.

En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, señaló que el Área de Trabajo Social no sabe informarle qué pasará con él.

“Lo peor que me indignó fue que la jefa de Trabajo Social, la licenciada América Alcántara, su respuesta fue cínica e inhumana, cuando le hablé antes de que me hablara el gestor Eric Torres, le digo: oiga licenciada cómo va el trámite me dijo que no el DIF ni la Beneficencia Veracruzana tenían dinero, y le digo entonces cual es mi situación porque llevo 40 días aquí, me dio a entender que no era su problema y me dijo si tenía otra pregunta porque le quitaba el tiempo y tenía cosas que hacer”.

El hombre afirmó que no atender su enfermedad es condenarlo a que los el daño siga avanzando, a la vista del personal médico que no puede hacer nada sin la instrucción del personal administrativo.

“Quiero que esto lo tomen enserio, que resuelvan, que me extraigan el tumor, que si están concentrados en el covid también se concentren en otros tipos de enfermedades que tiene el pueblo jarocho”

ygr