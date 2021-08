Titular de STPSP pide no participar en paro del M-9

Xalapa.- En medio del clima de violencia feminicida en el estado y los llamados a participar en el paro nacional de mujeres, la Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Guadalupe Argüelles Lozano, pidió a sus colaboradoras que en vez de participar en el movimiento “El 9 ninguna se mueve”, mejor se reconcilien con sus madres, hermanas e hijas.

En un reunión que se llevó a cabo durante la hora de comida de los trabajadores y a la que tuvieron que asistir sin teléfonos celulares por órdenes de la secretaria, la funcionaria del Gobierno morenista llamó a sus trabajadores a no ausentarse el próximo lunes.

“Nos hizo esperar 30 minutos para luego darnos una cátedra que reunificación familiar, nos dijo que el 9 de marzo mejor nos reconciliemos con nuestra madres, que si no las visitamos lo hagamos; que nos reconciliemos con hermanas y hasta compañeros de trabajo, más parecía misa que una reunión de trabajo”, citó una empleada que pidió el anonimato por temor a represalias.

Más aún, durante su discurso hizo referencia en varias ocasiones a que debe hacer unidad entre los compañeros de trabajo, pero evitó referirse a los datos de violencia que sufren las mujeres; no habló de feminicidios, violaciones, secuestros, asesinatos, pero sí recomendó la reconciliación.

“Todos nos quedamos callados porque sabemos que era la orden de no faltar y que si lo hacemos nos van a sancionar. Hubo quienes aplaudieron, pero solo fueron sus colaboradores más cercanos”, dijo.

Argüelles Lozano dio además la instrucción de instalar módulos de atención para las mujeres en varios municipios, aunque no detalló qué tipo de módulos, pero sí advirtió que no solo no pueden faltar el próximo lunes, sino que además las mujeres tendrán que trabajar en sábado.

“Para honrar a las mujeres, la postura del Gobierno es trabajar para apoyar a las mujeres”, dijo la funcionaria que al inicio de la administración fue señalada por nepotismo, al haber contratado a su hija Quetzalli Cárdenas como directora jurídica de la dependencia.